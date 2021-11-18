Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/danistaydan-elektronik-tebligat-karari-mesaj-gonderilmemesi-tebligatin-gecerliligini-etkilemez-1050931067.html
Danıştay’dan 'elektronik tebligat' kararı: Mesaj gönderilmemesi, tebligatın geçerliliğini etkilemez
Danıştay’dan 'elektronik tebligat' kararı: Mesaj gönderilmemesi, tebligatın geçerliliğini etkilemez
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T15:43+0300
2021-11-18T15:43+0300
türkiye
danıştay
e-posta
teslim
elektronik
geçersiz
dava
karar
telefon
tebligat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1043032878_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cf55b7815b527326aebb13e14fffbf73.jpg
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, telefon veya elektronik posta adresine elektronik tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkileyen bir unsur olup olmadığına ilişkin bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesi amacıyla Danıştay’a başvurdu.Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, elektronik ortamda tebliğ edilmesinin tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi.Kanun koyucunun Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi ile elektronik ortamda tebligat yapılabilmesine imkan tanıyacak düzenlemeler yaptığı aktarılan kararda, bu madde uyarınca verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca Elektronik Tebligat Sistemi kurularak faaliyete geçirildiği hatırlatıldı.‘5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır’Kararda, tebliğ evrakının muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı vurgulandı.Kararda şu tespitlere yer verildi: “Elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlemede de beş günlük sürenin başlangıcı olarak SMS veya elektronik posta ile bilgilendirme tarihi değil, tebliğe konu evrakın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih esas alınmış, ayrıca tebligatın yapılmış sayılması için elektronik adrese ulaştığı tarihten beş günlük bir süre öngörülmüştür.”Kararda, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne paralel olarak Genel Tebliğ’de de elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatabın bildirilen mobil telefon numarası veya elektronik posta adresine tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği ancak bunun herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğinin düzenlendiği vurgulandı.Anayasa Mahkemesi’nin de düzenlemenin muhataplara öncelikle elektronik posta adreslerini belirli aralıklarla kontrol etme yükümlülüğü yüklediğini, bu yükümlülüğe beşer günlük aralıklarla uyulduğu takdirde hukuki yollara başvuru süresi yönünden herhangi bir hak kaybının olmayacağını ifade ettiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210729/danistay-ciftciye-verilen-destek-uzerinden-alinan-verginin-kaldirilmasina-karar-verdi-1045085302.html
https://tr.sputniknews.com/20211118/danistay-istanbul-sozlesmesi-itirazini-reddetti-1050922181.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1043032878_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_4cccdeaf63aec59f675a32d193f87ba0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danıştay, e-posta, teslim, elektronik, geçersiz, dava, karar, telefon, tebligat

Danıştay’dan 'elektronik tebligat' kararı: Mesaj gönderilmemesi, tebligatın geçerliliğini etkilemez

15:43 18.11.2021
© AAe-posta, mail, internet
e-posta, mail, internet - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
Abone ol
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine hükmetti.
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, telefon veya elektronik posta adresine elektronik tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkileyen bir unsur olup olmadığına ilişkin bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesi amacıyla Danıştay’a başvurdu.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, elektronik ortamda tebliğ edilmesinin tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi.
Kanun koyucunun Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi ile elektronik ortamda tebligat yapılabilmesine imkan tanıyacak düzenlemeler yaptığı aktarılan kararda, bu madde uyarınca verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca Elektronik Tebligat Sistemi kurularak faaliyete geçirildiği hatırlatıldı.
3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2021
DÜNYA
Danıştay, çiftçiye verilen destek üzerinden alınan verginin kaldırılmasına karar verdi
29 Temmuz, 10:58

‘5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır’

Kararda, tebliğ evrakının muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı vurgulandı.
Kararda şu tespitlere yer verildi: “Elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlemede de beş günlük sürenin başlangıcı olarak SMS veya elektronik posta ile bilgilendirme tarihi değil, tebliğe konu evrakın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih esas alınmış, ayrıca tebligatın yapılmış sayılması için elektronik adrese ulaştığı tarihten beş günlük bir süre öngörülmüştür.”
Kararda, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne paralel olarak Genel Tebliğ’de de elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatabın bildirilen mobil telefon numarası veya elektronik posta adresine tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği ancak bunun herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğinin düzenlendiği vurgulandı.
Anayasa Mahkemesi’nin de düzenlemenin muhataplara öncelikle elektronik posta adreslerini belirli aralıklarla kontrol etme yükümlülüğü yüklediğini, bu yükümlülüğe beşer günlük aralıklarla uyulduğu takdirde hukuki yollara başvuru süresi yönünden herhangi bir hak kaybının olmayacağını ifade ettiği aktarıldı.
Kadına yönelik şiddet protestosu - İstanbul Sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
TÜRKİYE
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti
12:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:49James Bond'un yaratıcısı Fleming'in 'şifreli' kol düğmeleri binlerce sterline satıldı
15:47AB, seyahat listesini güncelledi
15:43Avustralya'da raket sallamak için aşı şartına direnen Djokovic: Seçme özgürlüğü her şeyden önemli
15:43Danıştay’dan 'elektronik tebligat' kararı: Mesaj gönderilmemesi, tebligatın geçerliliğini etkilemez
15:38Akşener'den faiz kararı tepkisi: Mutlu musun Sayın Erdoğan?
15:35'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu
15:34Karısını öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi
15:32Merkez Bankası net rezervleri 3.2 milyar dolar azaldı
15:23Kanal İstanbul’la bağlantılı demiryolu projesi başladı
15:21TÜSİAD Başkanı’ndan Merkez Bankası'na faiz eleştirisi: 'Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı'
15:09Vietnam polisi, Nusret'in 'tuz serpme' taklidini yapan esnafı emniyete çağırdı
15:09Milli Savunma Bakanı Akar: 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz
15:07Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
14:56CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı
14:54Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı
14:48AFAD: Depremler sonrası Hasan Dağı volkanı harekete geçti
14:47Kremlin: Avrupa her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakmalı
14:47Saç ekimi sırasında ölen kişinin avukatı: Bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıktı
14:45Rusya'dan yeni hipersonik füze denemesi: Denizdeki hedef başarıyla imha edildi
14:37İzmir'de 5 bin yıllık heykelcik bulundu: 'Kültürel ve ticari ilişkinin kanıtı'