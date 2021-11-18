https://tr.sputniknews.com/20211118/din-adamiyim-yalan-soyleyemem-demisti-gezi-muezzini-organ-bekliyor-1050941252.html

'Din adamıyım yalan söyleyemem' demişti: Gezi müezzini organ bekliyor

'Din adamıyım yalan söyleyemem' demişti: Gezi müezzini organ bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi olaylarında Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde bira içildiği iddiasını yinelemesinin ardından o dönem camide görev yapan müezzin... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T20:52+0300

2021-11-18T20:52+0300

2021-11-18T20:57+0300

türkiye

gezi olayları

diyanet işleri başkanlığı

müezzin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin ardından sosyal medyada gündem olan Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nin eski müezzini Fuat Yıldırım'ın kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi gördüğü ve organ nakli olmayı beklediği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olayları sonrasında zaman zaman kullandığı “Bunlar değil miydi Bezmialem Camii’nin içine bira kutularıyla giren” ifadelerini önceki gün “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında tekrarladı.Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından olaylar sırasında camide görev yapan ve iddiayla ilgili olarak polise verdiği ifadede, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyen müezzin Fuat Yıldırım tekrar gündem oldu.Fuat Yıldırım için sosyal medyada “nerede, ne yapıyor?” soruları ortaya atılırken Odatv'den Caner Taşpınar, Yıldırım'ın sağlık sorunları yaşadığını yazdı.İfadesinin ardından İstanbul Başakşehir bağlı Kayabaşı köyünde tayin edilen Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın atamasına itiraz edip dava açmıştı. Yıldırım bugün artık Karaköy’deki Arap Camii’nin müezzini olarak görev yapıyor.Eşi lösemi hastası olan Fuat Yıldırım, köy camisine atanmasıyla zorluklar yaşadı ancak eşinin sağlık durumu yine de düzeldi. Ancak, bu kez de kendisi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi gören Yıldırım'ın sağlığına kavuşması için tek çare organ nakli.

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gezi olayları, diyanet işleri başkanlığı, müezzin