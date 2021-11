Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Moldova’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır

https://tr.sputniknews.com/20211118/disisleri-bakani-cavusoglu-moldovanin-egemenlik-ve-toprak-butunlugune-destegimiz-tamdir-1050942066.html

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Moldova'yı bağımsızlığını kazanmasından bu yana desteklediğini belirterek "Her zaman vurguluyoruz, Moldova'nın... 18.11.2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile Moldova’nın başkenti Kişinev’de yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Popescu’ya, iki ülke ilişkilerini daha da ileri götürmek amacıyla yakın iş birliği içinde olmak ve birlikte çalışmak arzusunda olduklarını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, Moldova’daki temasları kapsamında bugün Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Parlamento Başkanı İgor Grosu ve Başbakan Natalya Gavrilitsa ile görüşeceğini belirtti.Çavuşoğlu, Moldova ile ilişkilerin ortak kültürel ve tarihi bağlara dayandığını vurguladı.Gelecek yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılını kutlayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Moldova’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır'Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen sene Türkiye’nin Komrat Başkonsolosluğunun ve Moldova’nın Alanya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptıklarını anımsatarak bugünkü görüşmelerinde mevkidaşı Nicu’ya Türkiye’nin Moldova’nın Belts bölgesinde de fahri konsolosluk açmak istediğini söylediğini aktardı.Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauz Özerk Yeri'nin Türkiye ile Moldova'nın ilişkilerine güç katan bir dostluk köprüsü olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Kişinev ve Komrat arasında diyalog ve iş birliğinin muhafaza edilmesi hem Moldova’nın hem de bölgenin refah ve istikrarı için önemlidir. Özerkliğin işlerlik kazanmasına ilişkin yasal düzenlenmeleri Moldova gerçekleştirdi ve bunu takdirle karşılıyoruz. Her zaman vurguluyoruz, Moldova’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır. Transnistria (Transdinyester) ihtilafının da yine Moldova’nın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yollarla çözülmesi için desteğimizi bir kez daha vurgulamak isterim."'İkili ticaret hacmi salgına rağmen arttı'Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen arttığını ve her geçen gün 1 milyar dolar hedefine daha da yaklaşıldığını kaydederek "Firmalarımızın Moldova'da büyük ölçekli projelere imza atmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve Türk şirketlerini Moldova'da daha fazla yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz." dedi.İki ülke vatandaşlarının pasaportsuz kimlikle seyahat edebilmesiyle turizm alanındaki ilişkilerin de her yıl güçlendiğini belirten Çavuşoğlu, hem geçen yıl hem de bu yıl Moldovalı turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.Ehliyetler ve aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması gündemdeÇavuşoğlu, salgın döneminde iki ülke arasındaki dayanışmanın herkes tarafından görüldüğünü vurgulayarak "Bugün aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımları atma konusunda mutabık kaldık. Bugün Nicu'ya eğer Moldova'nın ihtiyacı olursa ilave aşı da gönderebileceğimizi söyledim." diye konuştu.Ehliyetlerin karşılıklı tanınması anlaşmasının şu anda TBMM Dış İlişkiler Komisyonunun gündeminde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Moldova'nın bağımsızlığından bu yana kalkınma yardımlarımızı özellikle TİKA aracılığıyla sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de Moldova'nın her yerinde kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Nicu'yu Antalya Diplomasi Forumunda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova'ya Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için gelmek istediğini söyledi.

