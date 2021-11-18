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'DogPhone' sayesinde evde yalnız kalan köpeklere ulaşmak mümkün
'DogPhone' sayesinde evde yalnız kalan köpeklere ulaşmak mümkün
İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nde geliştirilen DogPhone (köpek telefonu), evde yalnız kalan köpeklerin sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T17:06+0300
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yaşam
köpek
evcil hayvan
glasgow
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İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir proje geliştirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, hayvanlarla birlikte yaşayan insanların en büyük endişesi, evde yalnız kalan dostlarının durumunu kontrol etmek oluşturuyor. Buradan yola çıkan Dr. Douglas, hayvanların sahiplerine ulaşmasını sağlamak için harekete geçti.‘DogPhone’ adı verilen top şeklinde cihaz, köpek ağzına alıp salladığında bilgisayara sinyal göndererek sahibini görüntülü aramasını sağlıyor. Dr. Douglas, benzer sistemlerin aksine DogPhone’un hayvanların teknolojiyi kontrol etmesini sağladığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210811/almanyada-terk-edilmis-evcil-hayvanlara-tinder-profili-aciliyor-1047941155.html
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köpek, evcil hayvan, glasgow

'DogPhone' sayesinde evde yalnız kalan köpeklere ulaşmak mümkün

17:06 18.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girKöpek - evcil hayvan
Köpek - evcil hayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nde geliştirilen DogPhone (köpek telefonu), evde yalnız kalan köpeklerin sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.
İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir proje geliştirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, hayvanlarla birlikte yaşayan insanların en büyük endişesi, evde yalnız kalan dostlarının durumunu kontrol etmek oluşturuyor. Buradan yola çıkan Dr. Douglas, hayvanların sahiplerine ulaşmasını sağlamak için harekete geçti.

‘DogPhone’ adı verilen top şeklinde cihaz, köpek ağzına alıp salladığında bilgisayara sinyal göndererek sahibini görüntülü aramasını sağlıyor. Dr. Douglas, benzer sistemlerin aksine DogPhone’un hayvanların teknolojiyi kontrol etmesini sağladığını söyledi.
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