https://tr.sputniknews.com/20211118/doktorlar-ankaraya-yuruyecek-satin-alma-gucumuz-eridi-yuzde-150-maas-iyilestirmesi-istiyoruz-1050939273.html

Doktorlar Ankara’ya yürüyecek: ‘Satın alma gücümüz eridi, yüzde 150 maaş iyileştirmesi istiyoruz’

Doktorlar Ankara’ya yürüyecek: ‘Satın alma gücümüz eridi, yüzde 150 maaş iyileştirmesi istiyoruz’

TTB, 23 Kasım’da İstanbul’dan Ankara’ya ‘Beyaz Yürüyüş’ başlatıyor. Yıpranma payından çalışma koşullarına talepleri aktaran TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T19:39+0300

2021-11-18T19:39+0300

2021-11-18T19:39+0300

görüş

türkiye

yürüyüş

ttb

protesto

sağlık

sağlık bakanlığı

nöbet

eylem

doktor

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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Sağlık Bakanlığı’ndan taleplerini iletmek üzere randevu alamaması üzerine planladığı ‘Beyaz Yürüyüş’ İstanbul Kadıköy’den 23 Kasım’da başlayacak. 27 Kasım’da son bulacak olan yürüyüş, Ankara’da yapılacak panelle devam edecek.‘Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz’ sloganıyla başlayacak yürüyüşün detaylarını ve doktorların taleplerini TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut anlattı.‘Pandemi ve sağlıkta şiddet çalışma koşullarımızı olumsuz etkiliyor, bunların ortadan kaldırılmasını istiyoruz’Sağlık Bakanlığı’ndan taleplerini iletmek üzere pek çok randevu talep edildiğini aktaran Prof. Dr. Bulut, kendilerini herhangi bir dönüş olmamasından ötürü bu yürüyüşe başladıklarını belirterek doktorların taleplerini şu şekilde sıraladı:‘Asistanların nöbet saatlerinin uzunluğu en son Rümeysa Şen’in ölümüyle gündeme geldi’Nöbet saatlerinin uzunluğunun da olumsuz çalışma koşullarının baş etmenlerinden biri olduğunu vurgulayan Bulut “Asistanlarımızın nöbet saatleri çok uzun süreli olduğu için, en son Rümeysa Şen’in ölümüyle de sonuçlanan olayla bu konu yeniden toplumda gündeme geldi. 36 saatlik nöbetin insanda nasıl bir yorgunluk yarattığı ve kazalara, yaşamını yitirmeyle sonuçlanabileceğinin görüldüğü için, bu da bizim çalışma koşullarımızı ilgilendiren bir durum. Bu konuda çözümler istiyoruz. 7200 ek gösterge uygulamasını istiyoruz. Yine pandemi dönemine ait yıpranma payının 120 gün olması bir diğer talebimiz. Fiili hizmet zamlarıyla ilgili görüşlerimiz var” dedi.‘Sağlığın yeniden yapılandırılmasını istiyoruz’“Sağlıkta dönüşüm programı iflas etmiştir” diyen Bulut şu ifadeleri kullandı:‘Yapılacak ‘Beyaz Forum’da gelecek döneme ait, grev de dahil olmak üzere, çalışmalarımızı planlayacağız’Eylem programını da aktaran Bulut “Bu nedenle İstanbul’dan başlayan bir eylem olacak. 23 Kasım’da İstanbul Kadıköy’den başlangıç verilecek. 22 milyon işçimiz pandemide korumasız kaldı. 24’ünde Kocaeli’ye geçilecek, burada işçilerle beraber bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Yürüyüş 25 Kasım’da Bursa’da olacak. Bursa’daki arkadaşlarımızla ‘sağlıkta şiddete hayır’ diyeceğiz. 26’sında Eskişehir’de olunacak. 27 Kasım günü ise yürüyüş kolumuz Ankara’ya varacak. İlk önce TTB önünde bir basın açıklaması yapılacak, hemen ardından bir ‘Beyaz Forum’ gerçekleştirilecek. Burada Türkiye’nin her yerinden gelen meslektaşlarımız, tabip odalarının yöneticileri ve TTB gruplarının temsilcileri bulunacak. Önümüzdeki sürece ait, grev ve iş bırakma da dahil olmak üzere, tüm çalışmaları planlayacağız” dedi ve ekledi:

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türkiye, yürüyüş, ttb, protesto, sağlık, sağlık bakanlığı, nöbet, eylem, doktor, vedat bulut, talep