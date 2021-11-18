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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211118/dolar-1075-tlyi-gordu-1050913586.html
Dolar 10.93 TL'yi gördü
Dolar 10.93 TL'yi gördü
Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Dolar/TL kurunda gece saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T03:42+0300
2021-11-18T04:21+0300
ekonomi
dolar/tl
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Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.Dolar/TL kurunda psikolojik 10 lira seviyesi geçen hafta aşılırken kurda saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak bugün saat 3.00 sıralarında 10.75 lirayı gördü.Yükseliş devam ederken, dolar/TL kuru saat 4.20 sıralarında 10.93'e ulaştı.AA'nın anketinde indirim beklentisiBu gelişmelerin ardından faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken AA Finans tarafından gerçekleştirilen piyasa beklenti anketi sonuçlandı. 21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.Bloomberg HT'nin anketinde 100 baz puan indirim bekleniyorBloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.Reuters anketinde 100 baz indirim tahmini çıktıReuters anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 15'e çekmesi bekleniyor.Akbank Yatırım Hizmetleri Müdür Yardımcısı: Beklentim sabit kalması yönündeGelinen noktada, enflasyon ya da tahvil alımlarının azaltımı gibi gelişmelerin konuşulduğunu, doların da kuvvetli olduğu bir süreç yaşandığını aktaran Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, "Bizde de ister istemez son dönemde faizdeki seyir, kurdaki hareketi etkiliyor. Benim yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması yönünde ama piyasada 100 baz puana kadar genel bir indirim beklentisi var" dedi.İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faiz değişikliği olmazİş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklemediğini, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu "başıboş" bırakmak anlamına geleceğini belirtti. Aran, "Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" dedi.Commerzbank analisti: Değer kaybının önüne geçmeyecekReuters'a konuşan Commerzbank analisti Tatha Ghose, "Ödemeler dengesi yaz aylarında iyi görünmüş olsa da bu TL'deki değer kaybının önüne geçmeyecek, özellikle de TCMB böylesine faiz indirimine devam ederken" dedi.Deutsche Bank, 100 baz puan indirim bekliyorDeutsche Bank, TCMB'nin bu ayki ve gelecek ayki toplantılarda 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, cari dengeye vurgu yapmıştıTCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını belirtmişti. Kavcıoğlu aynı zamanda cari denge sağlandığında kurun üzerindeki baskının da azalacağını dile getirdi.Erdoğan, 'Enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim' demiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" diye konuşmuştu.Erdoğan: Bırakın da bağımsız olarak kararlarını versinlerCumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." demişti.
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dolar/tl

Dolar 10.93 TL'yi gördü

03:42 18.11.2021 (güncellendi: 04:21 18.11.2021)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Dolar/TL kurunda gece saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak saat 4.20 sıralarında 10.93 lirayı gördü.
Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.
Dolar/TL kurunda psikolojik 10 lira seviyesi geçen hafta aşılırken kurda saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak bugün saat 3.00 sıralarında 10.75 lirayı gördü.
Yükseliş devam ederken, dolar/TL kuru saat 4.20 sıralarında 10.93'e ulaştı.

AA'nın anketinde indirim beklentisi

Bu gelişmelerin ardından faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken AA Finans tarafından gerçekleştirilen piyasa beklenti anketi sonuçlandı. 21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Bloomberg HT'nin anketinde 100 baz puan indirim bekleniyor

Bloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

Reuters anketinde 100 baz indirim tahmini çıktı

Reuters anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 15'e çekmesi bekleniyor.

Akbank Yatırım Hizmetleri Müdür Yardımcısı: Beklentim sabit kalması yönünde

Gelinen noktada, enflasyon ya da tahvil alımlarının azaltımı gibi gelişmelerin konuşulduğunu, doların da kuvvetli olduğu bir süreç yaşandığını aktaran Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, "Bizde de ister istemez son dönemde faizdeki seyir, kurdaki hareketi etkiliyor. Benim yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması yönünde ama piyasada 100 baz puana kadar genel bir indirim beklentisi var" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faiz değişikliği olmaz

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklemediğini, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu "başıboş" bırakmak anlamına geleceğini belirtti. Aran, "Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" dedi.

Commerzbank analisti: Değer kaybının önüne geçmeyecek

Reuters'a konuşan Commerzbank analisti Tatha Ghose, "Ödemeler dengesi yaz aylarında iyi görünmüş olsa da bu TL'deki değer kaybının önüne geçmeyecek, özellikle de TCMB böylesine faiz indirimine devam ederken" dedi.

Deutsche Bank, 100 baz puan indirim bekliyor

Deutsche Bank, TCMB'nin bu ayki ve gelecek ayki toplantılarda 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, cari dengeye vurgu yapmıştı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını belirtmişti. Kavcıoğlu aynı zamanda cari denge sağlandığında kurun üzerindeki baskının da azalacağını dile getirdi.

Erdoğan, 'Enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" diye konuşmuştu.

Erdoğan: Bırakın da bağımsız olarak kararlarını versinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." demişti.
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