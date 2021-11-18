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Erbaş: FETÖ, küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür
Erbaş: FETÖ, küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslamın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ, esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T00:08+0300
2021-11-18T00:08+0300
türkiye
islam
diyanet işleri başkanlığı
fetö
taşeron
ali erbaş
diyanet başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, inançlarını, vatanlarını koruma uğruna en değerli canlarını ortaya koyan şehitlere saygı ve minnet duyduklarını söyledi.Türkiye'nin ve İslam coğrafyalarının uzun zamandır küresel suç ve terör örgütlerine karşı bir mücadele verdiğini belirten Erbaş, emperyal emeller taşıyanların birer maşa olarak kullandıkları bu örgütlerin nesillerin geleceğini kararttığını, milletin ve İslam dünyasının birlik ve dirliğine en büyük zararı verdiğini kaydetti.Bu güçlerin nesilleri adeta yok etmek için büyük bir mücadele içerisine girdiğini aktaran Erbaş, "Bu tür örgütlerden birinin de FETÖ olduğunu 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o acı tecrübe ile fark ettik. İslamın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ, esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür. Takiye anlayışı ile gerçek yüzünü ve niyetini gizleyerek gençlerin inanç duygu ve zihin dünyalarını fesata uğratmıştır" dedi."Dini şiddete ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi 15 Temmuz 2016'da büyük bir suikast ile varlığımızı, özgürlüklerimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve istikbalimizi hedef almıştır" ifadesini kullanan Erbaş, ihanet örgütünün milletin sarsılmaz inancı ile geçmişten bugüne yüreğinde büyüttüğü şehadet özlemini hesaba katmadığını kaydetti.'Şehit olmayı şeref sayan neslin mensuplarıyız'Şehitler yurdu bir vatanda yaşadıklarına dikkati çeken Erbaş, "Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız gerektiğinde inancı, vatanı, bayrağı, değerleri uğruna şehit olmayı şeref sayan neslin mensuplarıyız. Şehadet şerbeti gerektiğinde bizim için de orada durmakta. İçmeye hazır milyonlar var" diye konuştu.İnancının, geleceğinin tehlike ile karşı karşıya olduğunu gören Türk milletinin o gece gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:Programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ,15 Temmuz Derneği yönetim kurulu üyesi ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.Derneğin danışma kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Dinç'in sunum yaptığı program, dua okunmasıyla sona erdi.
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islam, diyanet işleri başkanlığı, fetö, taşeron, ali erbaş, diyanet başkanlığı

Erbaş: FETÖ, küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür

00:08 18.11.2021
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslamın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ, esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, inançlarını, vatanlarını koruma uğruna en değerli canlarını ortaya koyan şehitlere saygı ve minnet duyduklarını söyledi.
Türkiye'nin ve İslam coğrafyalarının uzun zamandır küresel suç ve terör örgütlerine karşı bir mücadele verdiğini belirten Erbaş, emperyal emeller taşıyanların birer maşa olarak kullandıkları bu örgütlerin nesillerin geleceğini kararttığını, milletin ve İslam dünyasının birlik ve dirliğine en büyük zararı verdiğini kaydetti.
Bu güçlerin nesilleri adeta yok etmek için büyük bir mücadele içerisine girdiğini aktaran Erbaş, "Bu tür örgütlerden birinin de FETÖ olduğunu 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o acı tecrübe ile fark ettik. İslamın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ, esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür. Takiye anlayışı ile gerçek yüzünü ve niyetini gizleyerek gençlerin inanç duygu ve zihin dünyalarını fesata uğratmıştır" dedi.
"Dini şiddete ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi 15 Temmuz 2016'da büyük bir suikast ile varlığımızı, özgürlüklerimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve istikbalimizi hedef almıştır" ifadesini kullanan Erbaş, ihanet örgütünün milletin sarsılmaz inancı ile geçmişten bugüne yüreğinde büyüttüğü şehadet özlemini hesaba katmadığını kaydetti.

'Şehit olmayı şeref sayan neslin mensuplarıyız'

Şehitler yurdu bir vatanda yaşadıklarına dikkati çeken Erbaş, "Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız gerektiğinde inancı, vatanı, bayrağı, değerleri uğruna şehit olmayı şeref sayan neslin mensuplarıyız. Şehadet şerbeti gerektiğinde bizim için de orada durmakta. İçmeye hazır milyonlar var" diye konuştu.
İnancının, geleceğinin tehlike ile karşı karşıya olduğunu gören Türk milletinin o gece gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:
"Dinine, değerlerine, özgürlüğüne, hukuk düzenine canı pahasına o gece şehitlerimiz, gazilerimiz sahip çıktı. Allah'ın yardımı ve idarecilerimizin dirayeti ile büyük cesaret örneği sergileyen aziz milletimiz hain darbe girişimini şanlı bir direnişle kanlarıyla canlarıyla bertaraf etmiştir."
Programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ,15 Temmuz Derneği yönetim kurulu üyesi ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.
Derneğin danışma kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Dinç'in sunum yaptığı program, dua okunmasıyla sona erdi.
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