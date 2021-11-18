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Evli kadını mesajlarla taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
Evli kadını mesajlarla taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T23:44+0300
2021-11-18T23:44+0300
türkiye
ankara
taciz
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Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının yakınları, şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı. Bir süre tartıştıkları şahsı darp etmeye başladı. Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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ankara
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ankara, taciz

Evli kadını mesajlarla taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

23:44 18.11.2021
© İHAAnkara’da bir kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© İHA
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Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının yakınları, şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı.
Bir süre tartıştıkları şahsı darp etmeye başladı. Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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