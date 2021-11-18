https://tr.sputniknews.com/20211118/feto-firarisi-emniyet-muduru-yakalandi-1050924782.html

FETÖ firarisi emniyet müdürü yakalandı

FETÖ firarisi emniyet müdürü yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski 1. sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan, İstanbul'da saklandığı evde yakalanıp, gözaltına... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T13:27+0300

2021-11-18T13:27+0300

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türkiye

operasyon

fetö

yakalama

emniyet müdürü

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 1. sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.Polisin teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin örgüt içindeki bağlılığın üst seviyede olduğu ve yöneticilerle birçok kez görüştüğü tespit edildi. Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlenen Kaplan, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak Ankara'ya getirildi.

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operasyon, fetö, yakalama, emniyet müdürü