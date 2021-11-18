Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/firtina-magduru-inekler-jet-skilerle-kurtarildi-1050915477.html
Fırtına mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı
Fırtına mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı
Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde, şiddetli fırtına hayatı felç etti. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jet skilerle... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T07:29+0300
2021-11-18T07:29+0300
2021-11-18T07:28+0300
dünya
kanada
sel
fırtına
sel felaketi
british columbia
inek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050915452_0:0:519:292_1920x0_80_0_0_a8a93117fff88b5aebb4a1a0d5e81949.png
Kanada Silahlı Kuvvetleri, pazar günü gece meydana gelen fırtınadan bu yana mahsur kalan binlerce sakine yardım etmek için çalışmaya başladı.Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı.Başbakan Justin Trudeau, Washington DC ziyareti sırasında zarar görenlere yardım etme sözü verdi ve bölgenin yeninden kurulacağını söyledi.Bölgenin aylık yağış ortalamasının 24 saat içinde gerçekleşmesi sonucu binlerce kişi tahliye edildi.Yetkililer, doğal afeti iklim değişikliğinin etkilerine bağladılar.
kanada
british columbia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050915452_0:0:389:292_1920x0_80_0_0_2ac4e7ba4553e5e08024037f09886e36.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kanada, sel, fırtına, sel felaketi, british columbia, inek
Fırtına mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı
Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde, şiddetli fırtına hayatı felç etti. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı.
Kanada Silahlı Kuvvetleri, pazar günü gece meydana gelen fırtınadan bu yana mahsur kalan binlerce sakine yardım etmek için çalışmaya başladı.
Olağanüstü hal ilan edilen bölgede
sel mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı.
Başbakan Justin Trudeau, Washington DC ziyareti sırasında zarar görenlere yardım etme sözü verdi ve bölgenin yeninden kurulacağını söyledi.
Bölgenin aylık yağış ortalamasının 24 saat içinde gerçekleşmesi sonucu binlerce kişi tahliye edildi.
Yetkililer, doğal afeti
iklim değişikliğinin etkilerine bağladılar.