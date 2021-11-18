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https://tr.sputniknews.com/20211118/fox-news-sunucusu-ingraham-ve-arroya-arasinda-you-anlasmazligi-1050924374.html
Fox News'te 'You' anlaşmazlığı
Fox News'te 'You' anlaşmazlığı
FOX News sunucusu Laura Ingraham ile canlı yayına çağırdığı Raymond Arroya arasındaki 'You' anlaşmazlığı viral oldu. Arroya popüler Netflix dizisi 'You'dan... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:19+0300
2021-11-18T14:04+0300
yaşam
fox news
netflix
dizi
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ABD’de yayın yapan FOX News sunucusu Laura Ingraham ile canlı yayına konuk ettiği Raymond Arroya arasındaki diyalog internette viral oldu. Online dizi ve film izleme platformu Netflix’te yayınlanan “You” dizisindeki kızamık sahnesine atıfta bulunan Arroyo’yu yanlış anlayan Ingraham, “Bekle bekle, ben kızamıktan ne zaman bahsettim?” dedi.İlerleyen saniyelerde Arroya'nın üstüne basa basa "You", "Sen" diye diziden bahsetmeye devam etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen ve kendisinden bahsedildiğini düşünmeye devam eden Igraham, gülmeye başladı. Söz konusu sahne, dizide Henry adlı çocuk karakterin kızamık olduktan sonra hastaneye kaldırılmasıyla birlikte aşı karşıtlığı tartışmasına değiniyor. Videonun viral olması üzerine ertesi gün canlı yayında bu konuya değinenen Ingraham ve Arroya, sosyal medya üzerindeki yorumlara da yanıt verdi. Ingraham, "Ne düşünüyorum biliyor musun Raymond? Sanırım dışarıda muhafazakârların eğlenmesini sevmeyen bir sürü liberal var. Düşüncem bu" dedi.You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisi. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, takıntılı bir şekilde kadınların hayatına girmesi anlatılıyor.
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fox news, netflix, dizi

Fox News'te 'You' anlaşmazlığı

13:19 18.11.2021 (güncellendi: 14:04 18.11.2021)
© IMDByou dizisi
you dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© IMDB
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FOX News sunucusu Laura Ingraham ile canlı yayına çağırdığı Raymond Arroya arasındaki 'You' anlaşmazlığı viral oldu. Arroya popüler Netflix dizisi 'You'dan bahsederken, bu kelime 'sen' anlamına geldiği için sunucu kendisinden bahsedildiğini düşündü.
ABD’de yayın yapan FOX News sunucusu Laura Ingraham ile canlı yayına konuk ettiği Raymond Arroya arasındaki diyalog internette viral oldu. Online dizi ve film izleme platformu Netflix’te yayınlanan “You” dizisindeki kızamık sahnesine atıfta bulunan Arroyo’yu yanlış anlayan Ingraham, “Bekle bekle, ben kızamıktan ne zaman bahsettim?” dedi.

İlerleyen saniyelerde Arroya'nın üstüne basa basa "You", "Sen" diye diziden bahsetmeye devam etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen ve kendisinden bahsedildiğini düşünmeye devam eden Igraham, gülmeye başladı.

Söz konusu sahne, dizide Henry adlı çocuk karakterin kızamık olduktan sonra hastaneye kaldırılmasıyla birlikte aşı karşıtlığı tartışmasına değiniyor.

Videonun viral olması üzerine ertesi gün canlı yayında bu konuya değinenen Ingraham ve Arroya, sosyal medya üzerindeki yorumlara da yanıt verdi. Ingraham, "Ne düşünüyorum biliyor musun Raymond? Sanırım dışarıda muhafazakârların eğlenmesini sevmeyen bir sürü liberal var. Düşüncem bu" dedi.

You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisi. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, takıntılı bir şekilde kadınların hayatına girmesi anlatılıyor.
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