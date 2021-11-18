https://tr.sputniknews.com/20211118/gates-kovid-19-olumleri-grip-kaynakli-olumlerin-altina-inebilir--1050917439.html

Gates: Kovid-19 ölümleri 2022 ortalarında grip kaynaklı ölümlerin altına inebilir

Gates: Kovid-19 ölümleri 2022 ortalarında grip kaynaklı ölümlerin altına inebilir

Microsoft’un kurucusu Bill Gates koronavirüs kaynaklı ölümlerin gelecek yılın ortalarında mevsimsel grip vakalarının altına inebileceğini öngördü. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T10:09+0300

2021-11-18T10:09+0300

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microsoft

bill gates

grip

kovid-19

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Microsoft’un kurucusu Bill Gates yeni koronavirüs varyantları ortaya çıkmazsa Kovid-19 kaynaklı ölümlerin ve vakaların gelecek yılın ortalarında mevsimsel grip vakalarının altına inebileceğine dair öngörüsünü paylaştı. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Gates seneye tedarik zincirindeki sıkıntıların çözülmesiyle dünyada aşılama sıkıntılarının da ortadan kalkacağını, bu kez aşının lojistik anlamda dağıtılmasıyla ilgili soruların gündeme geleceğini kaydetti. Singapur’da düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu’nda konuşan Gates aşı bağışıklığı ve gelişen oral tedavi yöntemleriyle ölüm ve hastalık oranının ineceğini düşünüyor. Gates pandemi tehdidini ortadan kaldırmak için gribin de kökünün kurutulması gerektiğini belirtti.

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microsoft, bill gates, grip, kovid-19