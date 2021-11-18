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Gates: Kovid-19 ölümleri 2022 ortalarında grip kaynaklı ölümlerin altına inebilir
Gates: Kovid-19 ölümleri 2022 ortalarında grip kaynaklı ölümlerin altına inebilir
Microsoft’un kurucusu Bill Gates koronavirüs kaynaklı ölümlerin gelecek yılın ortalarında mevsimsel grip vakalarının altına inebileceğini öngördü. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T10:09+0300
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microsoft
bill gates
grip
kovid-19
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates yeni koronavirüs varyantları ortaya çıkmazsa Kovid-19 kaynaklı ölümlerin ve vakaların gelecek yılın ortalarında mevsimsel grip vakalarının altına inebileceğine dair öngörüsünü paylaştı. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Gates seneye tedarik zincirindeki sıkıntıların çözülmesiyle dünyada aşılama sıkıntılarının da ortadan kalkacağını, bu kez aşının lojistik anlamda dağıtılmasıyla ilgili soruların gündeme geleceğini kaydetti. Singapur’da düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu’nda konuşan Gates aşı bağışıklığı ve gelişen oral tedavi yöntemleriyle ölüm ve hastalık oranının ineceğini düşünüyor. Gates pandemi tehdidini ortadan kaldırmak için gribin de kökünün kurutulması gerektiğini belirtti.
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Gates: Kovid-19 ölümleri 2022 ortalarında grip kaynaklı ölümlerin altına inebilir

10:09 18.11.2021 (güncellendi: 10:12 18.11.2021)
© REUTERS / POOLBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / POOL
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates koronavirüs kaynaklı ölümlerin gelecek yılın ortalarında mevsimsel grip vakalarının altına inebileceğini öngördü.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates yeni koronavirüs varyantları ortaya çıkmazsa Kovid-19 kaynaklı ölümlerin ve vakaların gelecek yılın ortalarında mevsimsel grip vakalarının altına inebileceğine dair öngörüsünü paylaştı.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre Gates seneye tedarik zincirindeki sıkıntıların çözülmesiyle dünyada aşılama sıkıntılarının da ortadan kalkacağını, bu kez aşının lojistik anlamda dağıtılmasıyla ilgili soruların gündeme geleceğini kaydetti.
Singapur’da düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu’nda konuşan Gates aşı bağışıklığı ve gelişen oral tedavi yöntemleriyle ölüm ve hastalık oranının ineceğini düşünüyor. Gates pandemi tehdidini ortadan kaldırmak için gribin de kökünün kurutulması gerektiğini belirtti.
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