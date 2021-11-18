https://tr.sputniknews.com/20211118/gram-altin-658-ceyrek-altin-1077-tl-ile-tarihi-zirvesini-gordu-1050916201.html

Gram altın 658, çeyrek altın 1077 TL ile tarihi zirvesini gördü

Gram altın 658, çeyrek altın 1077 TL ile tarihi zirvesini gördü

Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T09:06+0300

2021-11-18T09:06+0300

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gram altın

yarım gram altın

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Altın fiyatları yeni güne zirveden başladı.Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Gram dün kapanışı ise 637 liradan yapmıştı.Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1070 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.Ons altın güne 1866 liradan başlarken, dün kapanışta ise 1867 dolardı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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