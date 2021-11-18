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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211118/gram-altin-658-ceyrek-altin-1077-tl-ile-tarihi-zirvesini-gordu-1050916201.html
Gram altın 658, çeyrek altın 1077 TL ile tarihi zirvesini gördü
Gram altın 658, çeyrek altın 1077 TL ile tarihi zirvesini gördü
Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T09:06+0300
2021-11-18T09:06+0300
2021-11-18T09:13+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
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Altın fiyatları yeni güne zirveden başladı.Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Gram dün kapanışı ise 637 liradan yapmıştı.Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1070 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.Ons altın güne 1866 liradan başlarken, dün kapanışta ise 1867 dolardı.
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altın, gram altın, yarım gram altın
Gram altın 658, çeyrek altın 1077 TL ile tarihi zirvesini gördü 09:06 18.11.2021 (güncellendi: 09:13 18.11.2021)
Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor.
Altın fiyatları
yeni güne zirveden başladı.
Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Gram dün kapanışı ise 637 liradan yapmıştı.
Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1070 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.
Ons altın güne 1866 liradan başlarken, dün kapanışta ise 1867 dolardı.