Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor

İstanbul'da evlenmek isteyen 60 yaşındaki Ferhat Kara, elektrik direklerine "Evlenmek istiyorum" yazılı afişler asıyor.İlçeyi sokak sokak dolaşan Kara, hazırladığı afişleri aydınlatma direklerine yapıştırıyor. İlanda 45-50 yaş arası bir eş aradığını belirten Kara, emekli olduğu bilgisini de paylaştı.10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, “Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım” ifadelerini kullandı.
İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 60 yaşındaki Ferhat Kara, 10 sene önce eşini kaybetti. Yeniden evlenmek istedi ama aradığı eşi bir türlü bulamadı.
İstanbul'da evlenmek isteyen 60 yaşındaki Ferhat Kara, elektrik direklerine "Evlenmek istiyorum" yazılı afişler asıyor.
İlçeyi sokak sokak dolaşan Kara, hazırladığı afişleri aydınlatma direklerine yapıştırıyor. İlanda 45-50 yaş arası bir eş aradığını belirten Kara, emekli olduğu bilgisini de paylaştı.
10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, “Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım” ifadelerini kullandı.