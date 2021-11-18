Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Numan Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211118/hayalindeki-esi-elektrik-direklerinde-ariyor-1050920399.html
Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor
Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor
İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 60 yaşındaki Ferhat Kara, 10 sene önce eşini kaybetti. Yeniden evlenmek istedi ama aradığı eşi bir türlü bulamadı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T11:48+0300
2021-11-18T11:48+0300
yaşam
istanbul
türkiye
evlilik
evlilik teklifi
evlenmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050920342_3:0:1432:804_1920x0_80_0_0_fa2ebf5df953aa8e913682b14ae85307.jpg
İstanbul'da evlenmek isteyen 60 yaşındaki Ferhat Kara, elektrik direklerine "Evlenmek istiyorum" yazılı afişler asıyor.İlçeyi sokak sokak dolaşan Kara, hazırladığı afişleri aydınlatma direklerine yapıştırıyor. İlanda 45-50 yaş arası bir eş aradığını belirten Kara, emekli olduğu bilgisini de paylaştı.10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, “Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/arastirma-gencler-evlilik-hakkinda-ne-dusunuyor-1050453682.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050920342_181:0:1253:804_1920x0_80_0_0_87f748c925420b6c77ead1686fef6f1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, evlilik, evlilik teklifi, evlenmek

Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor

11:48 18.11.2021
© İHA / BATUHAN TOPRAKHayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor
Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© İHA / BATUHAN TOPRAK
Abone ol
İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 60 yaşındaki Ferhat Kara, 10 sene önce eşini kaybetti. Yeniden evlenmek istedi ama aradığı eşi bir türlü bulamadı.
İstanbul'da evlenmek isteyen 60 yaşındaki Ferhat Kara, elektrik direklerine "Evlenmek istiyorum" yazılı afişler asıyor.
İlçeyi sokak sokak dolaşan Kara, hazırladığı afişleri aydınlatma direklerine yapıştırıyor. İlanda 45-50 yaş arası bir eş aradığını belirten Kara, emekli olduğu bilgisini de paylaştı.
10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, “Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım” ifadelerini kullandı.
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
YAŞAM
Araştırma: Gençler evlilik hakkında ne düşünüyor?
3 Kasım, 18:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:50Alibeyköy Barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 16.41'e düştü
12:50Akşener'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
12:47Numan Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması
12:45Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmişti: İstanbul'da midesindeki uyuşturucu kapsülü patlayan kişi öldü
12:36Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti
12:35Rusya'daki günlük can kaybı iki gündür rekor düzeyde
12:23Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz: Koronavirüs tedavisinde favipiravir maalesef etkisiz çıktı
12:22Süper Lig, 27.78'lik yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi
12:22Gülseren Budayıcıoğlu seans ücretiyle ilgili konuştu: Sosyal medyada yer alan fiyatlar doğru değil
12:18AA: PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü
12:16Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson, 'James Bond' rolüne talip oldu
12:04Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak
12:01Bira içmek için Kolezyum'a kaçak giren iki ABD'li turiste 800 euro ceza
11:49WTA Başkanı, ortadan kaybolan Çinli tenis yıldızına atfedilen e-postayla ilgili şüphelerini açıkladı
11:48Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor
11:46Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü
11:42Cem Yılmaz yeni NFT'leri satışa sundu
11:41İzmir'de taksi ücretlerine yüzde 10 zam kararı: Soyer onaylarsa yürürlüğe girecek
11:41İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı
11:39'Etkili antibiyotikler geliştirilmezse 2050'de yaklaşık 10 milyon kişi ölecek'