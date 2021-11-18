https://tr.sputniknews.com/20211118/hayalindeki-esi-elektrik-direklerinde-ariyor-1050920399.html

Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor

Hayalindeki eşi elektrik direklerinde arıyor

İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 60 yaşındaki Ferhat Kara, 10 sene önce eşini kaybetti. Yeniden evlenmek istedi ama aradığı eşi bir türlü bulamadı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T11:48+0300

2021-11-18T11:48+0300

2021-11-18T11:48+0300

yaşam

istanbul

türkiye

evlilik

evlilik teklifi

evlenmek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050920342_3:0:1432:804_1920x0_80_0_0_fa2ebf5df953aa8e913682b14ae85307.jpg

İstanbul'da evlenmek isteyen 60 yaşındaki Ferhat Kara, elektrik direklerine "Evlenmek istiyorum" yazılı afişler asıyor.İlçeyi sokak sokak dolaşan Kara, hazırladığı afişleri aydınlatma direklerine yapıştırıyor. İlanda 45-50 yaş arası bir eş aradığını belirten Kara, emekli olduğu bilgisini de paylaştı.10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, “Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211103/arastirma-gencler-evlilik-hakkinda-ne-dusunuyor-1050453682.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, türkiye, evlilik, evlilik teklifi, evlenmek