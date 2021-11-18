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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Döviz büroları tebliği serbest piyasaya müdahale değil
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Döviz büroları tebliği serbest piyasaya müdahale değil
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"a ilişkin tebliğde yapılan değişiklikleriyle ilgili açıklama yaptı... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T11:26+0300
2021-11-18T11:47+0300
ekonomi
ekonomi
lütfi elvan
dolar
döviz
dolar/tl
döviz bürosu
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"a ilişkin tebliğde yapılan değişiklikte işlem limitlerinin belirlenmesine yönelik ibareyle ilgili açıklama yaptı.Bakanlık açıklamasında düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlendiğini hatırlattı.Açıklamada söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesinin ise sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu ve bu ifadenin 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade ettiği vurgulandı.Bakanlık ilgili açıklamasında döviz alım satımının piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleştiğini ve düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesinin kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211118/hazineden-doviz-burosu-karari-1050910618.html
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ekonomi, lütfi elvan, dolar, döviz, dolar/tl, döviz bürosu, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Döviz büroları tebliği serbest piyasaya müdahale değil

11:26 18.11.2021 (güncellendi: 11:47 18.11.2021)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"a ilişkin tebliğde yapılan değişiklikleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesinin sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu ve kesinlikle serbest piyasaya müdahale amacı taşımadığı ifade edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"a ilişkin tebliğde yapılan değişiklikte işlem limitlerinin belirlenmesine yönelik ibareyle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlendiğini hatırlattı.
Döviz bürosu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
TÜRKİYE
Döviz bürolarında kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak
00:44
Açıklamada söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesinin ise sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu ve bu ifadenin 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade ettiği vurgulandı.
Bakanlık ilgili açıklamasında döviz alım satımının piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleştiğini ve düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesinin kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edildi.
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