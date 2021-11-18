https://tr.sputniknews.com/20211118/hazine-ve-maliye-bakanligi-doviz-burolari-tebligi-serbest-piyasaya-mudahale-degil-1050919187.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Döviz büroları tebliği serbest piyasaya müdahale değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Döviz büroları tebliği serbest piyasaya müdahale değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"a ilişkin tebliğde yapılan değişiklikleriyle ilgili açıklama yaptı... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T11:26+0300

2021-11-18T11:26+0300

2021-11-18T11:47+0300

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hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"a ilişkin tebliğde yapılan değişiklikte işlem limitlerinin belirlenmesine yönelik ibareyle ilgili açıklama yaptı.Bakanlık açıklamasında düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlendiğini hatırlattı.Açıklamada söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesinin ise sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu ve bu ifadenin 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade ettiği vurgulandı.Bakanlık ilgili açıklamasında döviz alım satımının piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleştiğini ve düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesinin kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211118/hazineden-doviz-burosu-karari-1050910618.html

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ekonomi, lütfi elvan, dolar, döviz, dolar/tl, döviz bürosu, hazine ve maliye bakanlığı