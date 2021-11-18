https://tr.sputniknews.com/20211118/heybeliadada-orman-yangini-cikaran-saniga-12-yil-hapis-cezasi-1050926003.html

Heybeliada’da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası

Heybeliada’da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası

Heybeliada'da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası verildi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T13:51+0300

2021-11-18T13:51+0300

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türkiye

yangın

heybeliada

hapis

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Heybeliada'da geçen yıl ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yargılanan sanık Sedat Demir, "kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Sedat Demir'in avukatı ile tanık S.A. katıldı.Duruşmada dinlenilen tanık S.A., yangını söndürmek için o tarafa doğru gittiklerinde sanığın tam tersi istikametinde yürüdüğünü gördüğünü, yangından uzaklaşan ve kendisine doğru gelen sanığın elinde herhangi bir bidon veya başka bir cisim görmediğini söyledi.Söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını talep etti.Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sedat Demir'in "kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2020'de Heybeliada Aşıklar Yolu Çam Limanı mevkisindeki ormanlık alanda, yaklaşık yarım saat önce de olay yerine 500 metre mesafede mezarlık içinde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı anlatılmıştı.Yapılan çalışmalarda, ormanda yangının başladığı yerden aşağıya doğru elinde bidonla koşan kırmızı şapkalı ve koyu renk şortlu bir şahsın görüldüğü aktarılan iddianamede, bu şahsın eşkal bilgilerine uyan sanık Sedat Demir'in yakalandığı ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20200713/heybeliada-yanginiyla-ilgili-gozaltina-alinan-supheli-tutuklandi-1042445421.html

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yangın, heybeliada, hapis