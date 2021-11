https://tr.sputniknews.com/20211118/hizli-ve-ofkelinin-yildizi-johnson-james-bond-rolune-talip-oldu-1050921234.html

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson, 'James Bond' rolüne talip oldu

James Bond serisinde beşinci ve son kez 007 karakterini canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig'in ardından rolü kimin üstleneceği henüz netlik kazanmış değil... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

'Başka bir Bond filmi yapmaktansa bileklerini kesmeyi tercih edeceği' esprisini yaptığı 2015'ten bu yana Daniel Craig'in yerine 007 olarak kimin geçeceği merak konusu. 25. Bond filmi ve Craig'in casus olarak son macerası Ölmek İçin Zaman Yok'un (No Time To Die) vizyona girmesi sonrasında, onun yerini alma olasılığı yüksek gösterilen oyuncuların listesi artıyor. NTV'de yer alan habere göre, Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edilen The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan Dywane Johnson, yeni Bond'u canlandırmaya talip olduğunu açıkladı.Johnson, son 15 yıl boyunca kurgu ajan James Bond'a hayat veren Daniel Craig'in izinden gitmek istediğini söyledi. Johnson, büyükbabasının da beşinci Bond filminde kötü adam olarak rol aldığını açıkladı. Daha önce Bond'u oynayan ABD'li bir aktör olmadı.Dwayne Johnson role talip olsa da Bond için ismi geçen 8 isim daha var.Tom Hardy'nin yeni James Bond rolü için en güçlü aday olduğunu konuşuluyor. Ancak Hardy, Craig'in tahtına aday gösterilen tek isim değil. Bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi önemli isimler tarafından canlandırılan karakter için konuşulan aktörlerin arasında James Norton, Sam Heughan, Tom Hiddleston, Richard Madden, Jack Lowden, Michael Fassbender, Idris Elba yer alıyor.

