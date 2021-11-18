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Hollandalı futbolcu Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak
Hollandalı futbolcu Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak
Hollandalı futbolcu Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacak. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:10+0300
2021-11-18T19:10+0300
spor
hollanda
mahkeme
dava
kasıtsız adam öldürme
cinayet
yargılama
cinayete teşebbüs
teşebbüs
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Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi.Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/super-lig-2778lik-yas-ortalamasiyla-avrupanin-en-yasli-ligi-1050921831.html
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hollanda, mahkeme, dava, kasıtsız adam öldürme, cinayet, yargılama, cinayete teşebbüs, teşebbüs

Hollandalı futbolcu Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

19:10 18.11.2021
© AAQuincy Promes
Quincy Promes - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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Hollandalı futbolcu Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacak.
Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi.
Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.
Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.
Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.
Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.
Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.
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