'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu

How I Met Your Mother'ın devam dizisi 'How I Met Your Father'ın 18 Ocak 2022’de yayınlanacağı açıklandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

Merakla beklenen 'How I Met Your Father'ın yayın tarihini dizinin yıldızları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley videoyla duyurdu.How I Met Your Mother ile aynı format üzerinden ilerleyecek olan How I Met Your Father dizisi, Hulu’da 18 Ocak 2022’de yayınlanmaya başlayacak.Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak.How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.

