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https://tr.sputniknews.com/20211118/how-i-met-your-fatherin-yayin-tarihi-belli-oldu-1050930682.html
'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu
'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu
How I Met Your Mother'ın devam dizisi 'How I Met Your Father'ın 18 Ocak 2022’de yayınlanacağı açıklandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T15:35+0300
2021-11-18T15:35+0300
2021-11-18T15:41+0300
yaşam
how i met your mother
hilary duff
dizi
hulu
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Merakla beklenen 'How I Met Your Father'ın yayın tarihini dizinin yıldızları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley videoyla duyurdu.How I Met Your Mother ile aynı format üzerinden ilerleyecek olan How I Met Your Father dizisi, Hulu’da 18 Ocak 2022’de yayınlanmaya başlayacak.Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak.How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.
https://tr.sputniknews.com/20210422/how-i-met-your-father-geliyor-hilary-duff-basrolde-1044333759.html
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how i met your mother, hilary duff, dizi, hulu
'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu 15:35 18.11.2021 (güncellendi: 15:41 18.11.2021)
How I Met Your Mother'ın devam dizisi 'How I Met Your Father'ın 18 Ocak 2022’de yayınlanacağı açıklandı.
Merakla beklenen
'How I Met Your Father'ın yayın tarihini dizinin yıldızları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley videoyla duyurdu.
How I Met Your Mother ile aynı format üzerinden ilerleyecek olan How I Met Your Father dizisi,
Hulu’da 18 Ocak 2022’de yayınlanmaya başlayacak.
Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak.
How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.