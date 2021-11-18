https://tr.sputniknews.com/20211118/icisleri-bakani-soylu-bae-basbakan-yardimcisiyla-gorustu-1050941629.html

İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı'yla görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı'yla görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T21:23+0300

2021-11-18T21:23+0300

2021-11-18T21:23+0300

türkiye

bae

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

birleşik arap emirlikleri (bae)

saif bin zayed al nahyan

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma’da bir araya geldi.2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya’nın başkenti Roma’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Soylu ikili temaslarda bulundu.İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız sayın Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korg. sayın Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi" ifadesi kullanıldı.Bakan Soylu, sabah da Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüşmüştü.

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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bae, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, birleşik arap emirlikleri (bae), saif bin zayed al nahyan