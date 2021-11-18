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İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı'yla görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı'yla görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T21:23+0300
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türkiye
bae
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
birleşik arap emirlikleri (bae)
saif bin zayed al nahyan
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma’da bir araya geldi.2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya’nın başkenti Roma’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Soylu ikili temaslarda bulundu.İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız sayın Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korg. sayın Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi" ifadesi kullanıldı.Bakan Soylu, sabah da Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüşmüştü.
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bae, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, birleşik arap emirlikleri (bae), saif bin zayed al nahyan

İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı'yla görüştü

21:23 18.11.2021
© Twitter/Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma’da bir araya geldi.
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma’da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Twitter/Soylu
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İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma’da bir araya geldi.
2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya’nın başkenti Roma’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Soylu ikili temaslarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız sayın Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korg. sayın Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi" ifadesi kullanıldı.
Bakan Soylu, sabah da Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüşmüştü.
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