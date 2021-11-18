https://tr.sputniknews.com/20211118/iddia-dunyanin-en-ucuz-otomobili-changli-j10-turkiye-pazarina-20-bin-tl-satis-fiyatiyla-giriyor-1050925844.html

İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor

İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor

Otomobil fiyatlarında meydana gelen yükselişlerin ardından Çin'in otomotiv devi dünyanın en ucuz otomobilini Türkiye piyasasına sokmaya hazırlandığı iddia... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T13:49+0300

2021-11-18T13:49+0300

2021-11-18T14:01+0300

ekonomi

türkiye

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changli

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Türkiye'de otomobil satın almak isteyenler oldukça yüksek maliyetleri karşılamak zorunda kalıyor. Bu da sıfır kilometre otomobillerin satışlarını olumsuz etkiliyor. Türkiye'de otomotiv sektörünün içerisinde kaldığı fiyat baskısı yalnızca ülke içindeki sektör kaynaklarının değil küresel sektör kaynaklarının da dikkatini çekti. Çin'in otomotiv devi Changli'nin tüm hesapları baştan yaptıracak bir hamle peşinde olduğu öne sürüldü.Emlak365.com'un aktardığına göre, J10 modeli ile Türkiye'ye gireceği söylenen Çin'in otomotiv devi Changli satış rekorları kırmayı hedefliyor. Dünya genelinde tanınan bir araç olan J10, niteliklerinden ziyade fiyatıyla dikkat çekiyor. J10 için Türkiye fiyatının 20 bin TL olacağı öne sürüldü. Mini otomobil segmentinde yer alan ve hem Çin'de hem de dünyada en ucuz otomobil unvanına sahip olan J10 elektrikli otomobil kategorisinde. Saatte 35 kilometre hıza ulaşıyorSaatte maksimum 35 km hıza ulaşabilen Changli J10, 3 kişilik olarak tasarlandı. Ön ve arka lambalar led şeklinde dizayn edilen J10'un büyük bir satış rakamına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211113/ikinci-el-online-otomobil-pazarinda-satislar-artti-1050765215.html

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