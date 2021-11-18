Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211118/iddia-dunyanin-en-ucuz-otomobili-changli-j10-turkiye-pazarina-20-bin-tl-satis-fiyatiyla-giriyor-1050925844.html
İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor
İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor
Otomobil fiyatlarında meydana gelen yükselişlerin ardından Çin'in otomotiv devi dünyanın en ucuz otomobilini Türkiye piyasasına sokmaya hazırlandığı iddia... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:49+0300
2021-11-18T14:01+0300
ekonomi
türkiye
piyasa
araç
zam
fiyat
ucuz
fiyat artışı
fahiş fiyat
changli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050925799_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_214b98c12f084d245f317e059cfe7b12.jpg
Türkiye'de otomobil satın almak isteyenler oldukça yüksek maliyetleri karşılamak zorunda kalıyor. Bu da sıfır kilometre otomobillerin satışlarını olumsuz etkiliyor. Türkiye'de otomotiv sektörünün içerisinde kaldığı fiyat baskısı yalnızca ülke içindeki sektör kaynaklarının değil küresel sektör kaynaklarının da dikkatini çekti. Çin'in otomotiv devi Changli'nin tüm hesapları baştan yaptıracak bir hamle peşinde olduğu öne sürüldü.Emlak365.com'un aktardığına göre, J10 modeli ile Türkiye'ye gireceği söylenen Çin'in otomotiv devi Changli satış rekorları kırmayı hedefliyor. Dünya genelinde tanınan bir araç olan J10, niteliklerinden ziyade fiyatıyla dikkat çekiyor. J10 için Türkiye fiyatının 20 bin TL olacağı öne sürüldü. Mini otomobil segmentinde yer alan ve hem Çin'de hem de dünyada en ucuz otomobil unvanına sahip olan J10 elektrikli otomobil kategorisinde. Saatte 35 kilometre hıza ulaşıyorSaatte maksimum 35 km hıza ulaşabilen Changli J10, 3 kişilik olarak tasarlandı. Ön ve arka lambalar led şeklinde dizayn edilen J10'un büyük bir satış rakamına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211113/ikinci-el-online-otomobil-pazarinda-satislar-artti-1050765215.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050925799_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_fe05e253e59110cff9ac3290c9e28854.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, piyasa, araç, zam, fiyat, ucuz, fiyat artışı, fahiş fiyat, changli

İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor

13:49 18.11.2021 (güncellendi: 14:01 18.11.2021)
© Fotoğraf : Changli Changli J10
Changli J10 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Fotoğraf : Changli
Abone ol
Otomobil fiyatlarında meydana gelen yükselişlerin ardından Çin'in otomotiv devi dünyanın en ucuz otomobilini Türkiye piyasasına sokmaya hazırlandığı iddia edildi.
Türkiye'de otomobil satın almak isteyenler oldukça yüksek maliyetleri karşılamak zorunda kalıyor. Bu da sıfır kilometre otomobillerin satışlarını olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de otomotiv sektörünün içerisinde kaldığı fiyat baskısı yalnızca ülke içindeki sektör kaynaklarının değil küresel sektör kaynaklarının da dikkatini çekti. Çin'in otomotiv devi Changli'nin tüm hesapları baştan yaptıracak bir hamle peşinde olduğu öne sürüldü.
Emlak365.com'un aktardığına göre, J10 modeli ile Türkiye'ye gireceği söylenen Çin'in otomotiv devi Changli satış rekorları kırmayı hedefliyor.
Dünya genelinde tanınan bir araç olan J10, niteliklerinden ziyade fiyatıyla dikkat çekiyor. J10 için Türkiye fiyatının 20 bin TL olacağı öne sürüldü.
Mini otomobil segmentinde yer alan ve hem Çin'de hem de dünyada en ucuz otomobil unvanına sahip olan J10 elektrikli otomobil kategorisinde.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
YAŞAM
İkinci el online otomobil pazarında satışlar arttı
13 Kasım, 13:42

Saatte 35 kilometre hıza ulaşıyor

Saatte maksimum 35 km hıza ulaşabilen Changli J10, 3 kişilik olarak tasarlandı. Ön ve arka lambalar led şeklinde dizayn edilen J10'un büyük bir satış rakamına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:18TFF'ye futbol maçlarında çevrimiçi 'korsan yayınları' engelleme yetkisi veriliyor
14:14Nusret'e ırkçılık ve cinsiyetçilik gerekçesiyle dava: Türklerden daha az maaş, daha açık kıyafet
14:09Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
14:06Yunanistan'da metro ve tramvay çalışanları 24 saatlik greve gitti
14:06Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
14:04ABD'li uzman: Ukrayna, Kırım'ı ancak Rusya'nın ağır bir askeri yenilgi alması halinde geri alabilir
13:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
13:51Heybeliada’da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası
13:49İddia: Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarına 20 bin TL satış fiyatıyla giriyor
13:38Oğuzhan Uğur’a silah çektiler
13:31Kaçak avcı tuzağının hortumundan yakaladığı yavru Sumatra fili tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı
13:30Boji'nin artık İstanbulkart’ı var
13:308 yıl kalp nakli için bekleyen Emirhan Taçyıldız, doğum gününde yaşamını yitirdi
13:27FETÖ firarisi emniyet müdürü yakalandı
13:24Belavia, bazı ülkelerin vatandaşlarını Özbekistan'dan Belarus'a taşımayı durdurdu
13:19Fox News'te 'You' anlaşmazlığı
13:19Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
13:18Starship'in ilk yörünge uçuşu için hedef Ocak 2022
13:122020'de suçtan elde edilen 936 milyon liraya el konuldu
13:11Döviz bürosu sahipleri, kimlik tespiti zorunluluğu getiren düzenlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor