https://tr.sputniknews.com/20211118/iki-gunde-bacaklari-kesilmis-4-olu-kedi-bulundu-seri-kedi-katili-her-yerde-araniyor-1050938675.html

İki günde bacakları kesilmiş 4 ölü kedi bulundu: 'Seri kedi katili' her yerde aranıyor

İki günde bacakları kesilmiş 4 ölü kedi bulundu: 'Seri kedi katili' her yerde aranıyor

Manisa Turgutlu'da bacakları kesilmiş 4 ölü kedi bulundu. Farklı günlerde bulunan kedilerle ilgili emniyet inceleme başlattı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T19:27+0300

2021-11-18T19:27+0300

2021-11-18T19:27+0300

yaşam

haberler

kedi

manisa

katil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050938773_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_f142822c719a291baa7b0cefaaefdeb1.jpg

Manisa'da 20 gün içerisinde 4 kedi dört bacağı kesilmiş halde ölü bulundu.Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda 29 Ekim'de ayakları kesilmiş iki kedi ölü bulundu.Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin, diğeri yavru olan dört bacağı da kesilmiş iki kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.Aynı parkta dün ve bugün birer kedinin daha aynı şekilde dört bacağı kesilmiş ölü bulunması tepkileri daha da artırdı.Emniyet inceleme başlattıSallıtepe'nin paylaşımı kısa sürede yayılırken, hayvanseverlerden de kedileri katleden kişi veya kişilere tepki geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, "Aynı şekilde bacakları kesilerek öldürülmüş iki kedinin daha bulunması üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürümüz ve polis ekipleriyle birlikte olay yerine gittik. İncelemelerini yaptılar. Vatandaşlarla görüştük. Maalesef bunun sonu gelmiyor. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, kedi, manisa, katil