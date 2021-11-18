İlahiyatçı Kırbaşoğlu: Faizin haram olduğuna inanabilirsiniz ama dayatmak anayasaya, İslam’a aykırı

“Nass; açık, kesin ve başka türlü anlamaya ihtimali olmayan ayet ve hadis anlamına da gelir. Erdoğan muhtemelen bu konuda Ayet ve Hadis var demek istiyor. Nass sadece faizle ilgili değildir. Haksız yere cana kıymak, örneğin Roboski, hırsızlık, yolsuzluk, yetim hakkı yemek, rüşvet, rant, holdinglerin vergilerinin affedilmesi gibi konularla da alakası varken bu konularda neden Nass gündeme gelmiyor? Çok ciddi samimiyet ve çiftte standart sorunu var. Faizin yasak olduğuna inanabilirsiniz ancak bu sizin bireysel inancınızı başkalarına dayatma hakkı vermez İslami açıdan da vermez devlet yönetimindeki bir insan olarak da vermez. Bir başkasına zorla dayatamazsınız bu Anayasa’ya da kanuna da İslam’a da aykırı.”