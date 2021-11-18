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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ilahiyatci-kirbasoglu-faizin-haram-olduguna-inanabilirsiniz-ama-dayatmak-anayasaya-islama-aykiri-1050942598.html
İlahiyatçı Kırbaşoğlu: Faizin haram olduğuna inanabilirsiniz ama dayatmak anayasaya, İslam’a aykırı
İlahiyatçı Kırbaşoğlu: Faizin haram olduğuna inanabilirsiniz ama dayatmak anayasaya, İslam’a aykırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz için kullandığı “Nass ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” ifadesini ilahiyatçı Prof. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu Radyo... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T22:06+0300
2021-11-18T22:06+0300
akşam postasi
islam
faiz
hayri kırbaşoğlu
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İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Faizin haram olduğuna inanabilirsiniz ama bunu dayatmak Anayasa’ya da İslam’a da aykırı
İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Faizin haram olduğuna inanabilirsiniz ama bunu dayatmak Anayasa’ya da İslam’a da aykırı
Kırbaşoğlu, “Faizin yasak olduğuna inanabilirsiniz ancak bu sizin bireysel inancınızı başkalarına dayatma hakkı vermez. İslami açıdan da vermez devlet yönetimindeki bir insan olarak da vermez. Bu Anayasaya da, İslam’a da aykırı” dedi.İşte Prof. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:'Gecikme faizi de kalksın o zaman'Prof. Kırbaşoğlu devletin faiz konusundaki çelişkilerini şöyle sıraladı:
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İlahiyatçı Kırbaşoğlu: Faizin haram olduğuna inanabilirsiniz ama dayatmak anayasaya, İslam’a aykırı

22:06 18.11.2021
AKŞAM POSTASI
İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Faizin haram olduğuna inanabilirsiniz ama bunu dayatmak Anayasa’ya da İslam’a da aykırı
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz için kullandığı “Nass ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” ifadesini ilahiyatçı Prof. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına yorumladı.
Kırbaşoğlu, “Faizin yasak olduğuna inanabilirsiniz ancak bu sizin bireysel inancınızı başkalarına dayatma hakkı vermez. İslami açıdan da vermez devlet yönetimindeki bir insan olarak da vermez. Bu Anayasaya da, İslam’a da aykırı” dedi.
İşte Prof. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:
“Nass; açık, kesin ve başka türlü anlamaya ihtimali olmayan ayet ve hadis anlamına da gelir. Erdoğan muhtemelen bu konuda Ayet ve Hadis var demek istiyor. Nass sadece faizle ilgili değildir. Haksız yere cana kıymak, örneğin Roboski, hırsızlık, yolsuzluk, yetim hakkı yemek, rüşvet, rant, holdinglerin vergilerinin affedilmesi gibi konularla da alakası varken bu konularda neden Nass gündeme gelmiyor? Çok ciddi samimiyet ve çiftte standart sorunu var. Faizin yasak olduğuna inanabilirsiniz ancak bu sizin bireysel inancınızı başkalarına dayatma hakkı vermez İslami açıdan da vermez devlet yönetimindeki bir insan olarak da vermez. Bir başkasına zorla dayatamazsınız bu Anayasa’ya da kanuna da İslam’a da aykırı.”

'Gecikme faizi de kalksın o zaman'

Prof. Kırbaşoğlu devletin faiz konusundaki çelişkilerini şöyle sıraladı:
Devlet alacaklarına gecikme faizi olarak yüzde 19-20 arası ceza alıyor. Trafik cezası, öğrenci kredileri gibi. Bu oranı düşürmek Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde.
Mevduata faiz haram ama gecikmeye faiz helal. Bankaya para yatırıp faiz alınca haram, ama borcu geciktirince anaparanın üstüne konulan gecikme faizi helal.
Milli Piyango ve kumarda açık nâs’lar var ama bunlarla ilgili AK Parti’nin ya da Cumhurbaşkanı’nın beyanatı var mı?
Faizi tamamen kaldırdıklarını varsayalım o zaman bu bankalar nasıl çalışacak? Ekonomide bunun cevabı var mı?
Faizi indireceğim diye dövizin geldiği noktalara çekmek daha büyük bir olaydır. Faiz haksız kazançsa peki ama bir gece dövizden katrilyonları vurdular. Tam bir tiyatro.
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