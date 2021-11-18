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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ingiltere-polonya-belarus-sinirina-istihkam-bolugu-gonderiyor-1050937104.html
İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor
İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere’nin, Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan binlerce göçmenin bulunduğu Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T18:24+0300
2021-11-18T18:24+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
ingiltere
nato
göçmen krizi
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Blaszczak, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İngiltere Savunma Bakanı, geçen Ekim ayında Brüksel’de gerçekleşen görüşme sırasında, Polonya’ya nasıl bir yardımda bulunabileceklerini sordu. İngiltere’nin Polonya’ya istihkam bölüğü gönderme yönünde teklif sunuldu. 11 Kasım’da bir keşif grubu Polonya’ya gelerek birkaç gün boyunca sınırı ziyaret ederek askerlerimizle konuştu” ifadesini kullandı.İngiltere’den Polonya’ya gelecek istihkam bölüğünün, Belarus sınırında inşa edilen ve “NATO ülkelerinin güvenliğini sağlayan” geçici duvarın ve yakınındaki yolların bakımını üstleneceğini anlatan Blaszczak, İngiliz askerlerinin bu ay içerisinde gelerek Polonya-Belarus sınırında göreve başlamasını umduklarını dile getirdi.
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polonya, belarus, ingiltere, nato, göçmen krizi

İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor

18:24 18.11.2021
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukBelarus-Polonya sınırındaki durum
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere’nin, Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan binlerce göçmenin bulunduğu Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü göndereceğini belirtti.
Blaszczak, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İngiltere Savunma Bakanı, geçen Ekim ayında Brüksel’de gerçekleşen görüşme sırasında, Polonya’ya nasıl bir yardımda bulunabileceklerini sordu. İngiltere’nin Polonya’ya istihkam bölüğü gönderme yönünde teklif sunuldu. 11 Kasım’da bir keşif grubu Polonya’ya gelerek birkaç gün boyunca sınırı ziyaret ederek askerlerimizle konuştu” ifadesini kullandı.
İngiltere’den Polonya’ya gelecek istihkam bölüğünün, Belarus sınırında inşa edilen ve “NATO ülkelerinin güvenliğini sağlayan” geçici duvarın ve yakınındaki yolların bakımını üstleneceğini anlatan Blaszczak, İngiliz askerlerinin bu ay içerisinde gelerek Polonya-Belarus sınırında göreve başlamasını umduklarını dile getirdi.
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