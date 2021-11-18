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İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor
İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere’nin, Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan binlerce göçmenin bulunduğu Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T18:24+0300
2021-11-18T18:24+0300
2021-11-18T18:24+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
ingiltere
nato
göçmen krizi
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Blaszczak, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İngiltere Savunma Bakanı, geçen Ekim ayında Brüksel’de gerçekleşen görüşme sırasında, Polonya’ya nasıl bir yardımda bulunabileceklerini sordu. İngiltere’nin Polonya’ya istihkam bölüğü gönderme yönünde teklif sunuldu. 11 Kasım’da bir keşif grubu Polonya’ya gelerek birkaç gün boyunca sınırı ziyaret ederek askerlerimizle konuştu” ifadesini kullandı.İngiltere’den Polonya’ya gelecek istihkam bölüğünün, Belarus sınırında inşa edilen ve “NATO ülkelerinin güvenliğini sağlayan” geçici duvarın ve yakınındaki yolların bakımını üstleneceğini anlatan Blaszczak, İngiliz askerlerinin bu ay içerisinde gelerek Polonya-Belarus sınırında göreve başlamasını umduklarını dile getirdi.
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polonya, belarus, ingiltere, nato, göçmen krizi
İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere’nin, Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan binlerce göçmenin bulunduğu Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü göndereceğini belirtti.
Blaszczak, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İngiltere Savunma Bakanı, geçen Ekim ayında Brüksel’de gerçekleşen görüşme sırasında, Polonya’ya nasıl bir yardımda bulunabileceklerini sordu. İngiltere’nin Polonya’ya istihkam bölüğü gönderme yönünde teklif sunuldu. 11 Kasım’da bir keşif grubu Polonya’ya gelerek birkaç gün boyunca sınırı ziyaret ederek askerlerimizle konuştu” ifadesini kullandı.
İngiltere’den Polonya’ya gelecek istihkam bölüğünün, Belarus sınırında inşa edilen ve “NATO ülkelerinin güvenliğini sağlayan” geçici duvarın ve yakınındaki yolların bakımını üstleneceğini anlatan Blaszczak, İngiliz askerlerinin bu ay içerisinde gelerek Polonya-Belarus sınırında göreve başlamasını umduklarını dile getirdi.