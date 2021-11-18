https://tr.sputniknews.com/20211118/ingiltere-polonya-belarus-sinirina-istihkam-bolugu-gonderiyor-1050937104.html

İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor

İngiltere, Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü gönderiyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere’nin, Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan binlerce göçmenin bulunduğu Polonya-Belarus sınırına istihkam bölüğü... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T18:24+0300

2021-11-18T18:24+0300

2021-11-18T18:24+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

ingiltere

nato

göçmen krizi

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Blaszczak, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İngiltere Savunma Bakanı, geçen Ekim ayında Brüksel’de gerçekleşen görüşme sırasında, Polonya’ya nasıl bir yardımda bulunabileceklerini sordu. İngiltere’nin Polonya’ya istihkam bölüğü gönderme yönünde teklif sunuldu. 11 Kasım’da bir keşif grubu Polonya’ya gelerek birkaç gün boyunca sınırı ziyaret ederek askerlerimizle konuştu” ifadesini kullandı.İngiltere’den Polonya’ya gelecek istihkam bölüğünün, Belarus sınırında inşa edilen ve “NATO ülkelerinin güvenliğini sağlayan” geçici duvarın ve yakınındaki yolların bakımını üstleneceğini anlatan Blaszczak, İngiliz askerlerinin bu ay içerisinde gelerek Polonya-Belarus sınırında göreve başlamasını umduklarını dile getirdi.

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polonya, belarus, ingiltere, nato, göçmen krizi