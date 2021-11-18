https://tr.sputniknews.com/20211118/irak-disisleri-bakanligi-325ten-fazla-irakli-gocmen-belarustan-geri-donmek-istiyor-1050910886.html

Irak Dışişleri Bakanlığı: 325'ten fazla Iraklı göçmen Belarus’tan geri dönmek istiyor

Irak Dışişleri Bakanlığı: 325'ten fazla Iraklı göçmen Belarus’tan geri dönmek istiyor

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus-Polonya sınırından ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyen göçmenlerin sayısının 325'i aştığı... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T00:54+0300

2021-11-18T00:54+0300

2021-11-18T00:54+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

belarus

irak

göçmen krizi

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Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, göçmen krizinin yaşandığı Belarus'tan Irak'a dönmek isteyen göçmenlerin sayısının 325’i geçtiği duyuruldu. Geri dönüş için ilk uçuşun yarın Belarus'un başkenti Minsk’ten Erbil ve Bağdat’a yapılacağı kaydedildi. Iraklı göçmenlerin tahliyesi için ilgili makamlarla koordine içerisinde olunduğu ve Belarus’taki diplomatik kanalların çalıştığı vurgulandı.'Iraklılar, Belarus ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki siyasi çekişmenin kurbanı'Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Iraklıların Belarus ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki siyasi çekişmenin kurbanı oldukları ve insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları ifade edildi. Irak hükümetinin, vatandaşlarının insan tacirlerinin tuzağına düşmelerini engellemek için Belarus’a uçak seferlerini durdurduğu belirtilerek söz konusu göçmenlerin sorunlarına çözüm bulmak için AB ve tüm insani örgütlerle iş birliği yapılması gerektiği kaydedildi.

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belarus, irak, göçmen krizi