https://tr.sputniknews.com/20211118/irakli-gocmenleri-tasiyan-ucak-bagdata-gitmek-uzere-minskten-kalkti-1050938094.html

Iraklı göçmenleri taşıyan uçak Bağdat'a gitmek üzere Minsk'ten kalktı

Iraklı göçmenleri taşıyan uçak Bağdat'a gitmek üzere Minsk'ten kalktı

Belarus'tan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmeye yönelik başarısız girişimlerinin ardından evlerine dönmek isteyen Irak vatandaşlarını taşıyan Irak... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T19:04+0300

2021-11-18T19:04+0300

2021-11-18T19:04+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

irak

göçmen krizi

bağdat

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Havalimanındaki online uçuş bilgilerini gösteren tablodaki verilere göre içinde Belarus'tan AB ülkelerine gitmeye yönelik başarısız girişimlerinin ardından evlerine dönmek isteyen Irak vatandaşlarının bulunduğu Minsk-Bağdat seferini gerçekleştiren Irak Havayolları uçağı, havalimanından kalkış yaptı.Uçağın daha önce Erbil Havalimanı’na uğrayıp oradan Bağdat Havalimanı’na devam etmesi bekleniyor. Evlerine dönmek isteyen Iraklı göçmenlerin yurtlarına dönüş bileti için para ödemesi gerekmiyor. Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus ile AB ülkeleri arasındaki sınır bölgesinde sıkışan ve evlerine dönmek isteyen 430 kişinin kayıt işlemlerinin yapıldığını bildirmişti.Irak’ın Rusya Büyükelçiliği: 431 göçmeni taşıyan uçak Minsk’ten Bağdat’a kalkış yaptıIrak’ın Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da 431 Iraklı göçmenin bulunduğu uçağın Bağdat’a gitmek üzere Minsk Ulusal Havalimanı’ndan kalkış yaptığını doğruladı.“Uçak az önce kalkış yaptı. İçinde 431 kişi var” diyen Büyükelçilik temsilcisi, şimdilik Belarus’tan Irak’a ek seferlerin planlanmadığı bilgisini verdi.Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Safah, “Belarus’tan evlerine dönmek isteyenlerin sayısı 325’e ulaştı” açıklamasında bulunmuştu. Sözcü ayrıca göçmenlerin dönüş sürecinin Belaruslu yetkililer ile koordinasyon halinde gerçekleştiğini de aktarmıştı.Daha önce Irak, Belarus-Polonya sınırındaki kritik durum nedeniyle Minsk uçuşlarını geçici olarak askıya almıştı.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce birçok kez reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211118/polonya--belarus-sinirinda-iki-gocmen-hastaneye-kaldirildi--1050918127.html

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polonya, belarus, irak, göçmen krizi, bağdat