https://tr.sputniknews.com/20211118/ispanya-ile-insa-edilmesi-hedeflenen-daha-buyuk-ikinci-gemi-ne-gibi-ozelliklere-sahip-olabilir-1050931996.html

İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?

İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile görüşmesinde, İspanya’nın desteği alınarak inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T15:56+0300

2021-11-18T15:56+0300

2021-11-18T15:56+0300

savunma

recep tayyip erdoğan

ispanya

türkiye

gemi

savunma sanayii başkanlığı

tcg anadolu gemisi

juan carlos 1

turan salcı

savunma sanayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050931526_23:0:736:401_1920x0_80_0_0_081ae16562ec3635d486ad662f4b6dac.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.‘TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil’Söz konusu gemi TCG Anadolu, İspanya’nın Navantia şirketinin Juan Carlos I gemisinin tasarımı üzerine inşa edilmişti. Kozan Selçuk Erkan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu süreci şöyle anlattı:Erkan, “TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil” diyerek şöyle devam etti:‘Dünyada bir ilk olacak’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasındaki “Bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz” ifadeleri de dikkat çekti. Türkiye’nin halihazırda TCG Anadolu’nun devamı olacak ikinci bir gemi düşüncesi vardı. Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki açıklamasını şöyle yorumladı:Kozan Selçuk Erkan, “Dışarıdan teknik destek almak maliyeti ve zamanı kısmak açısından son derece doğru bir yaklaşım” diye de ekledi.Türkiye’nin uçak gemisi ihtiyacı var mı?Peki, Türkiye’nin üzerinden uçakların iniş-kalkış yapabileceği bir uçak gemisine ihtiyacı var mı? Erkan, bu konuda, “Büyük uçak gemisine gelmeden önce donanmanın kendisini güçlendirmesi gerekiyor. TF-2000, İstif sınıfı gemilerin inşası tamamlandıktan sonra ancak bu konu gündeme gelebilir. Şu anda o tür bir gemi için konuşuyor olmak çok erken olur. Çünkü bir uçak gemisi tek başına olmuyor yanından bir görev grubu oluyor. Hava savunma fırkateynleri ya da destroyerleri, denizaltı savunma fırkateynleri belki denizaltıları oluyor. Bu sebeple de tek başına bir uçak gemisi yapmak bir şey ifade etmez” değerlendirmesinde bulundu.TCG Anadolu hangi aşamada?TCG Anadolu, 2020’nin Şubat ayında denize indirilmişti. Geminin şu anda deniz testleri sürüyor. TCG Anadolu’nun gelecek yıl Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslimatının yapılması bekleniyor.Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sitesinde yer alan bilgilere göre Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu; 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilen TCG Anadolu, TSK envanterinde yer alan en büyük deniz platformu ünvanını alacak.

https://tr.sputniknews.com/20211117/erdogan-ispanya-hukumet-baskani-sanchez-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1050904274.html

https://tr.sputniknews.com/20211118/turkiye-ispanya-7-hukumetlerarasi-zirvesine-iliskin-ortak-bildiri-yayimlandi-1050911314.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

recep tayyip erdoğan, ispanya, türkiye, gemi, savunma sanayii başkanlığı, tcg anadolu gemisi, juan carlos 1, turan salcı, savunma sanayi