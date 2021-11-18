Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ispanya-ile-insa-edilmesi-hedeflenen-daha-buyuk-ikinci-gemi-ne-gibi-ozelliklere-sahip-olabilir-1050931996.html
İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?
İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile görüşmesinde, İspanya’nın desteği alınarak inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T15:56+0300
2021-11-18T15:56+0300
savunma
recep tayyip erdoğan
ispanya
türkiye
gemi
savunma sanayii başkanlığı
tcg anadolu gemisi
juan carlos 1
turan salcı
savunma sanayi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050931526_23:0:736:401_1920x0_80_0_0_081ae16562ec3635d486ad662f4b6dac.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.‘TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil’Söz konusu gemi TCG Anadolu, İspanya’nın Navantia şirketinin Juan Carlos I gemisinin tasarımı üzerine inşa edilmişti. Kozan Selçuk Erkan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu süreci şöyle anlattı:Erkan, “TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil” diyerek şöyle devam etti:‘Dünyada bir ilk olacak’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasındaki “Bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz” ifadeleri de dikkat çekti. Türkiye’nin halihazırda TCG Anadolu’nun devamı olacak ikinci bir gemi düşüncesi vardı. Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki açıklamasını şöyle yorumladı:Kozan Selçuk Erkan, “Dışarıdan teknik destek almak maliyeti ve zamanı kısmak açısından son derece doğru bir yaklaşım” diye de ekledi.Türkiye’nin uçak gemisi ihtiyacı var mı?Peki, Türkiye’nin üzerinden uçakların iniş-kalkış yapabileceği bir uçak gemisine ihtiyacı var mı? Erkan, bu konuda, “Büyük uçak gemisine gelmeden önce donanmanın kendisini güçlendirmesi gerekiyor. TF-2000, İstif sınıfı gemilerin inşası tamamlandıktan sonra ancak bu konu gündeme gelebilir. Şu anda o tür bir gemi için konuşuyor olmak çok erken olur. Çünkü bir uçak gemisi tek başına olmuyor yanından bir görev grubu oluyor. Hava savunma fırkateynleri ya da destroyerleri, denizaltı savunma fırkateynleri belki denizaltıları oluyor. Bu sebeple de tek başına bir uçak gemisi yapmak bir şey ifade etmez” değerlendirmesinde bulundu.TCG Anadolu hangi aşamada?TCG Anadolu, 2020’nin Şubat ayında denize indirilmişti. Geminin şu anda deniz testleri sürüyor. TCG Anadolu’nun gelecek yıl Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslimatının yapılması bekleniyor.Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sitesinde yer alan bilgilere göre Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu; 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilen TCG Anadolu, TSK envanterinde yer alan en büyük deniz platformu ünvanını alacak.
https://tr.sputniknews.com/20211117/erdogan-ispanya-hukumet-baskani-sanchez-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1050904274.html
https://tr.sputniknews.com/20211118/turkiye-ispanya-7-hukumetlerarasi-zirvesine-iliskin-ortak-bildiri-yayimlandi-1050911314.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050931526_112:0:647:401_1920x0_80_0_0_6bcf92852bfb4f33e989ef09f876c0a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ispanya, türkiye, gemi, savunma sanayii başkanlığı, tcg anadolu gemisi, juan carlos 1, turan salcı, savunma sanayi

İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?

15:56 18.11.2021
© Fotoğraf : Savunma Sanayii BaşkanlığıTCG Anadolu
TCG Anadolu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Fotoğraf : Savunma Sanayii Başkanlığı
Abone ol
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile görüşmesinde, İspanya’nın desteği alınarak inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (TCG Anadolu) ve ikinci geminin inşası da gündeme geldi. Gemi ve Deniz Mühendisi Kozan Selçuk Erkan, ikinci geminin nasıl olabileceğine dair Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil’

Söz konusu gemi TCG Anadolu, İspanya’nın Navantia şirketinin Juan Carlos I gemisinin tasarımı üzerine inşa edilmişti. Kozan Selçuk Erkan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu süreci şöyle anlattı:

TCG Anadolu, 2014’te çıkan bir ihalenin sonucunda geldi. Bu ihale sonucunda istenen büyük güverteli, helikopter kullanımına uygun amfibi amaçlı olacak bir gemiydi. Burada İtalyanlar, Çinliler ve İspanyollar bir tasarım ile geldiler. En mantıklı tasarım İspanyollarınkiydi. İlk tekliflerinde güverteyi rampalı değil de düz olarak teklif ettiler. Ancak sonra bunun tekrar tasarlanıp yapılmasının maliyetli olacağı için Türk Deniz Kuvvetleri de olduğu gibi kalmasını tercih etti. Böylece rampa güverteli, uçak da taşıyıp kullanabilen amfibi gemimiz oldu. Ancak uçak gemisi değil.

Erkan, TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil” diyerek şöyle devam etti:

En önemlisi sevk sistemlerimiz değişti. Onlar gaz tribünlü sevk sistemi kullanırken biz dizel-elektrik sevk sistemi kullandık. Hem daha çevreci, daha ekonomik hem de menzili daha uzun oldu. Bu konuda İspanyollar çok destek oldu. Genelde büyük gemi inşaat şirketleri tasarımı verir ve üzerinde çok fazla müdahale izni vermez.

Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
POLİTİKA
Erdoğan: S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında açıklama yapmamak üzere mutabık kaldık
Dün, 19:21

‘Dünyada bir ilk olacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasındaki “Bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz” ifadeleri de dikkat çekti. Türkiye’nin halihazırda TCG Anadolu’nun devamı olacak ikinci bir gemi düşüncesi vardı. Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki açıklamasını şöyle yorumladı:

Savunma sanayi konusunda teknoloji çok yüksek hızda gelişiyor. Bundan 10 sene önce bu gemi inşaatı başlarken insansız hava araçları konusu daha emekleme safhasındayken şu anda silahlı insansız hava araçlarının dünyanın her yerinde kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda da çok iyi bir yerde olduğumuz için bu insansız hava araçlarının deniz sistemlerinde kullanılması konuşulmaya başlandığı zaman haliyle gemi önem kazanmaya başlıyor. Fakat elinizdeki uçak taşıyan amfibi gemiden insansız hava aracı kullanmak düşünüldüğü kadar kolay değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu belirtiyor. Bir gemi yapılacak, TCG Anadolu’ya benzeyecek ama daha farklı özellikleri olacak. Boyu uzun olabilir, güverte daha geniş olabilir ve böylece ağırlıklı olarak insansız hava araçlarımızın kullanılacağı bir gemi yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak.

Kozan Selçuk Erkan, “Dışarıdan teknik destek almak maliyeti ve zamanı kısmak açısından son derece doğru bir yaklaşım” diye de ekledi.

Türkiye’nin uçak gemisi ihtiyacı var mı?

Peki, Türkiye’nin üzerinden uçakların iniş-kalkış yapabileceği bir uçak gemisine ihtiyacı var mı? Erkan, bu konuda, “Büyük uçak gemisine gelmeden önce donanmanın kendisini güçlendirmesi gerekiyor. TF-2000, İstif sınıfı gemilerin inşası tamamlandıktan sonra ancak bu konu gündeme gelebilir. Şu anda o tür bir gemi için konuşuyor olmak çok erken olur. Çünkü bir uçak gemisi tek başına olmuyor yanından bir görev grubu oluyor. Hava savunma fırkateynleri ya da destroyerleri, denizaltı savunma fırkateynleri belki denizaltıları oluyor. Bu sebeple de tek başına bir uçak gemisi yapmak bir şey ifade etmez” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Erdoğan ve Sanchez, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
TÜRKİYE
Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirvesi'ne ilişkin ortak bildiri yayımlandı
01:33

TCG Anadolu hangi aşamada?

TCG Anadolu, 2020’nin Şubat ayında denize indirilmişti. Geminin şu anda deniz testleri sürüyor. TCG Anadolu’nun gelecek yıl Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslimatının yapılması bekleniyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sitesinde yer alan bilgilere göre Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu; 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilen TCG Anadolu, TSK envanterinde yer alan en büyük deniz platformu ünvanını alacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:23Jandarma, çocuklar için özel çizgi film hazırladı
17:1310 bin dolar maaşı bıraktı, köyünde kendi işini kurdu
17:13Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı
17:06'DogPhone' sayesinde evde yalnız kalan köpeklere ulaşmak mümkün
16:58Putin: NATO uçaklarının sınırlarımızın 20 km yakınında uçması izin verilebilecek sınırları aşıyor
16:57Paşinyan: Rusya Savunma Bakanlığı'nın sınırın çizilmesi ile ilgili sunduğu teklifleri kabul ediyoruz
16:53Merkez Bankası kaynakları: Kararın gecikme nedeni teknik sorun
16:50Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin tedavüle sokulması için ön koşulunu açıkladı
16:49ABD'li rapçi Young Dolph silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:28Çin'de çok yemek yediği için restorana alınmayan müşteri: Çok yiyen insanlara karşı ayrımcılık var
16:23Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına: Horonu beraber oynayacağız
16:20İTO Başkanı Avdagiç: Piyasa dinamikleri ile MB faizi arasındaki bağ zayıflıyor
16:12Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı
16:12Türkiye, Ege Denizi için Navtex yayımladı
16:06Kendi programına geç kalınca yayını konuklar açtı
16:01AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü
15:56İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?
15:49James Bond'un yaratıcısı Fleming'in 'şifreli' kol düğmeleri binlerce sterline satıldı
15:47AB, seyahat listesini güncelledi
15:43Avustralya'da raket sallamak için aşı şartına direnen Djokovic: Seçme özgürlüğü her şeyden önemli