https://tr.sputniknews.com/20211118/ispanya-ile-insa-edilmesi-hedeflenen-daha-buyuk-ikinci-gemi-ne-gibi-ozelliklere-sahip-olabilir-1050931996.html
İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?
İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile görüşmesinde, İspanya’nın desteği alınarak inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T15:56+0300
2021-11-18T15:56+0300
2021-11-18T15:56+0300
savunma
recep tayyip erdoğan
ispanya
türkiye
gemi
savunma sanayii başkanlığı
tcg anadolu gemisi
juan carlos 1
turan salcı
savunma sanayi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.‘TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil’Söz konusu gemi TCG Anadolu, İspanya’nın Navantia şirketinin Juan Carlos I gemisinin tasarımı üzerine inşa edilmişti. Kozan Selçuk Erkan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu süreci şöyle anlattı:Erkan, “TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil” diyerek şöyle devam etti:‘Dünyada bir ilk olacak’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasındaki “Bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz” ifadeleri de dikkat çekti. Türkiye’nin halihazırda TCG Anadolu’nun devamı olacak ikinci bir gemi düşüncesi vardı. Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki açıklamasını şöyle yorumladı:Kozan Selçuk Erkan, “Dışarıdan teknik destek almak maliyeti ve zamanı kısmak açısından son derece doğru bir yaklaşım” diye de ekledi.Türkiye’nin uçak gemisi ihtiyacı var mı?Peki, Türkiye’nin üzerinden uçakların iniş-kalkış yapabileceği bir uçak gemisine ihtiyacı var mı? Erkan, bu konuda, “Büyük uçak gemisine gelmeden önce donanmanın kendisini güçlendirmesi gerekiyor. TF-2000, İstif sınıfı gemilerin inşası tamamlandıktan sonra ancak bu konu gündeme gelebilir. Şu anda o tür bir gemi için konuşuyor olmak çok erken olur. Çünkü bir uçak gemisi tek başına olmuyor yanından bir görev grubu oluyor. Hava savunma fırkateynleri ya da destroyerleri, denizaltı savunma fırkateynleri belki denizaltıları oluyor. Bu sebeple de tek başına bir uçak gemisi yapmak bir şey ifade etmez” değerlendirmesinde bulundu.TCG Anadolu hangi aşamada?TCG Anadolu, 2020’nin Şubat ayında denize indirilmişti. Geminin şu anda deniz testleri sürüyor. TCG Anadolu’nun gelecek yıl Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslimatının yapılması bekleniyor.Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sitesinde yer alan bilgilere göre Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu; 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilen TCG Anadolu, TSK envanterinde yer alan en büyük deniz platformu ünvanını alacak.
https://tr.sputniknews.com/20211117/erdogan-ispanya-hukumet-baskani-sanchez-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1050904274.html
https://tr.sputniknews.com/20211118/turkiye-ispanya-7-hukumetlerarasi-zirvesine-iliskin-ortak-bildiri-yayimlandi-1050911314.html
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recep tayyip erdoğan, ispanya, türkiye, gemi, savunma sanayii başkanlığı, tcg anadolu gemisi, juan carlos 1, turan salcı, savunma sanayi
İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?
Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile görüşmesinde, İspanya’nın desteği alınarak inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (TCG Anadolu) ve ikinci geminin inşası da gündeme geldi. Gemi ve Deniz Mühendisi Kozan Selçuk Erkan, ikinci geminin nasıl olabileceğine dair Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.
‘TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil’
Söz konusu gemi TCG Anadolu, İspanya’nın Navantia şirketinin Juan Carlos I gemisinin tasarımı üzerine inşa edilmişti. Kozan Selçuk Erkan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu süreci şöyle anlattı:
TCG Anadolu, 2014’te çıkan bir ihalenin sonucunda geldi. Bu ihale sonucunda istenen büyük güverteli, helikopter kullanımına uygun amfibi amaçlı olacak bir gemiydi. Burada İtalyanlar, Çinliler ve İspanyollar bir tasarım ile geldiler. En mantıklı tasarım İspanyollarınkiydi. İlk tekliflerinde güverteyi rampalı değil de düz olarak teklif ettiler. Ancak sonra bunun tekrar tasarlanıp yapılmasının maliyetli olacağı için Türk Deniz Kuvvetleri de olduğu gibi kalmasını tercih etti. Böylece rampa güverteli, uçak da taşıyıp kullanabilen amfibi gemimiz oldu. Ancak uçak gemisi değil.
Erkan, “TCG Anadolu, Juan Carlos ile birebir aynı tasarım değil” diyerek şöyle devam etti:
En önemlisi sevk sistemlerimiz değişti. Onlar gaz tribünlü sevk sistemi kullanırken biz dizel-elektrik sevk sistemi kullandık. Hem daha çevreci, daha ekonomik hem de menzili daha uzun oldu. Bu konuda İspanyollar çok destek oldu. Genelde büyük gemi inşaat şirketleri tasarımı verir ve üzerinde çok fazla müdahale izni vermez.
‘Dünyada bir ilk olacak’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasındaki “Bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz” ifadeleri de dikkat çekti. Türkiye’nin halihazırda TCG Anadolu’nun devamı olacak ikinci bir gemi düşüncesi vardı. Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki açıklamasını şöyle yorumladı:
Savunma sanayi konusunda teknoloji çok yüksek hızda gelişiyor. Bundan 10 sene önce bu gemi inşaatı başlarken insansız hava araçları konusu daha emekleme safhasındayken şu anda silahlı insansız hava araçlarının dünyanın her yerinde kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda da çok iyi bir yerde olduğumuz için bu insansız hava araçlarının deniz sistemlerinde kullanılması konuşulmaya başlandığı zaman haliyle gemi önem kazanmaya başlıyor. Fakat elinizdeki uçak taşıyan amfibi gemiden insansız hava aracı kullanmak düşünüldüğü kadar kolay değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu belirtiyor. Bir gemi yapılacak, TCG Anadolu’ya benzeyecek ama daha farklı özellikleri olacak. Boyu uzun olabilir, güverte daha geniş olabilir ve böylece ağırlıklı olarak insansız hava araçlarımızın kullanılacağı bir gemi yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak.
Kozan Selçuk Erkan, “Dışarıdan teknik destek almak maliyeti ve zamanı kısmak açısından son derece doğru bir yaklaşım” diye de ekledi.
Türkiye’nin uçak gemisi ihtiyacı var mı?
Peki, Türkiye’nin üzerinden uçakların iniş-kalkış yapabileceği bir uçak gemisine ihtiyacı var mı? Erkan, bu konuda, “Büyük uçak gemisine gelmeden önce donanmanın kendisini güçlendirmesi gerekiyor. TF-2000, İstif sınıfı gemilerin inşası tamamlandıktan sonra ancak bu konu gündeme gelebilir. Şu anda o tür bir gemi için konuşuyor olmak çok erken olur. Çünkü bir uçak gemisi tek başına olmuyor yanından bir görev grubu oluyor. Hava savunma fırkateynleri ya da destroyerleri, denizaltı savunma fırkateynleri belki denizaltıları oluyor. Bu sebeple de tek başına bir uçak gemisi yapmak bir şey ifade etmez” değerlendirmesinde bulundu.
TCG Anadolu hangi aşamada?
TCG Anadolu, 2020’nin Şubat ayında denize indirilmişti. Geminin şu anda deniz testleri sürüyor. TCG Anadolu’nun gelecek yıl Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslimatının yapılması bekleniyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sitesinde yer alan bilgilere göre Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu; 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilen TCG Anadolu, TSK envanterinde yer alan en büyük deniz platformu ünvanını alacak.