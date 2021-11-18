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İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1 ölü iki yaralı
İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1 ölü iki yaralı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T08:10+0300
2021-11-18T08:09+0300
yaşam
araba kazası
trafik kazası
araba
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Gürkan Kuşak yönetimindeki otomobil, Ataşehir D-100 karayolu yan yol üzerinde kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.Durakta toplu taşıma aracı bekleyen Fikret Ağırman, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Fikret Ağırman'ın cansız bedeni, vinçle otomobil kaldırılarak çıkarıldı.Yaralılar Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatılırken, otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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araba kazası, trafik kazası, araba, durak

İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1 ölü iki yaralı

08:10 18.11.2021
© AAİstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı
İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gürkan Kuşak yönetimindeki otomobil, Ataşehir D-100 karayolu yan yol üzerinde kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.
Durakta toplu taşıma aracı bekleyen Fikret Ağırman, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fikret Ağırman'ın cansız bedeni, vinçle otomobil kaldırılarak çıkarıldı.
Yaralılar Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatılırken, otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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