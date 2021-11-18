https://tr.sputniknews.com/20211118/italyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-mayistan-bu-yana-ilk-kez-10-binin-ustunde-1050916974.html

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstünde

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstünde

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 172 yeni vaka kaydedildi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T09:47+0300

2021-11-18T09:47+0300

2021-11-18T09:50+0300

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kovid-19

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İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 537 bin 765 testte 10 bin 172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede 10 bin 176 vakanın kaydedildiği 8 Mayıs'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 10 bin eşiğinin üstüne çıktı. Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısının 4 milyon 883 bin 242'ye ulaştığı ülkede, aktif Kovid-19 hasta sayısı da 127 bin 85’e yükseldi. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 artarak 132 bin 965'e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 6 bin 406 artışla 4 milyon 623 bin 192'ye ulaştı. Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 92 milyon 550 bin 532 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 521 bin 38 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84.2’yi buldu.

https://tr.sputniknews.com/20211117/cekyada-asisizlara-kamusal-etkinlik-ve-kurumlara-giris-yasagi-1050898875.html

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