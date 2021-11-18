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https://tr.sputniknews.com/20211118/ito-baskani-avdagic-piyasa-dinamikleri-ile-mb-faizi-arasindaki-bag-zayifliyor-1050933207.html
İTO Başkanı Avdagiç: Piyasa dinamikleri ile MB faizi arasındaki bağ zayıflıyor
İTO Başkanı Avdagiç: Piyasa dinamikleri ile MB faizi arasındaki bağ zayıflıyor
Merkez Bankası'nın faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T16:20+0300
2021-11-18T16:20+0300
ekonomi
tl
istanbul ticaret odası (ito)
dolar
merkez bankası
ticaret
faiz
şekib avdagiç
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç Merkez Bankası'nın faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Merkez Bankası bugün politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Avdagiç Türkiye'de yatırım yapmaya çalışan kimsenin yüksek faizden memnun olmadığını ancak yaşanan tartışmaların kuru, faizi ve enflasyonu baş rolde tuttuğunu ifade ederek "Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağ giderek zayıflıyor. İş dünyası için asıl konu öngörülebilirliktir. Yani kurun, enflasyonun ya da faiz seviyesinin yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olmaması asıl meseledir. Türkiye ekonomisi kur-faiz-enflasyon üçlüsüne hapsedilemeyecek kadar büyüktür" dedi.Avdagiç'in açıklamaları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-net-rezervleri-32-milyar-dolar-azaldi-1050930202.html
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tl, istanbul ticaret odası (ito), dolar, merkez bankası, ticaret, faiz, şekib avdagiç

İTO Başkanı Avdagiç: Piyasa dinamikleri ile MB faizi arasındaki bağ zayıflıyor

16:20 18.11.2021
© AAİTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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Merkez Bankası'nın faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağ giderek zayıflıyor. İş dünyası için asıl konu öngörülebilirliktir. Yani kurun, enflasyonun yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olmaması asıl meseledir" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç Merkez Bankası'nın faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Merkez Bankası bugün politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Avdagiç Türkiye'de yatırım yapmaya çalışan kimsenin yüksek faizden memnun olmadığını ancak yaşanan tartışmaların kuru, faizi ve enflasyonu baş rolde tuttuğunu ifade ederek "Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağ giderek zayıflıyor. İş dünyası için asıl konu öngörülebilirliktir. Yani kurun, enflasyonun ya da faiz seviyesinin yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olmaması asıl meseledir. Türkiye ekonomisi kur-faiz-enflasyon üçlüsüne hapsedilemeyecek kadar büyüktür" dedi.
Avdagiç'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye'de yatırım yapmaya çalışan insanların hiçbirisi yüksek faizden memnun değil. Ne var ki, yaşanan tartışmalar, faizi de kuru da enflasyonu da baş rolde tutmaya devam ediyor. Açıkçası konu politika faizinin ne kadar değişeceğinden oldukça uzaklaştı. Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağ giderek zayıflıyor. Döviz kurlarının ihracat açısından rekabetçi kur sınırını aştığını, faiz indirimlerinin bankaların rotatif ve taksitli krediler ne yansımadığını ve kredilere ulaşımda sıkıntının devam ettiğini görüyoruz. İş dünyası için asıl konu öngörülebilirliktir. Yani kurun, enflasyonun ya da faiz seviyesinin yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olmaması asıl meseledir. Türkiye ekonomisi kur-faiz-enflasyon üçlüsüne hapsedilemeyecek kadar büyüktür. Kur ve enflasyonun seyri, Türkiye’nin risk primine ve dolarizasyona olumsuz yansıyor. Beklentimiz, bir an önce öngörülebilirliğin en üst seviyeye çıkarılması; Kur, faiz ve enflasyonun bir dengeye kavuşturulması ve iş dünyasının “fiyatlayamama” sıkıntısından kurtarılmasıdır. Unutmayalım ki, küresel düzeyde enflasyonun, emtia ve enerji fiyatlarının yükseldiği bir konjonktürden geçiyoruz. Devletimiz, reel sektörümüz ve bankalarımızla bir bütün olarak, önümüze çıkan küresel fırsatları değerlendirmeye odaklanmalıyız."

Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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