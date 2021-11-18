https://tr.sputniknews.com/20211118/izmirde-5-bin-yillik-heykelcik-bulundu-kulturel-ve-ticari-iliskinin-kaniti-1050927970.html

İzmir'de 5 bin yıllık heykelcik bulundu: 'Kültürel ve ticari ilişkinin kanıtı'

İzmir'de 5 bin yıllık heykelcik bulundu: 'Kültürel ve ticari ilişkinin kanıtı'

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan bu yılki kazılarda, İzmir'in ilk yerleşimcilerinin komşu bölgelerle kültürel ve ticari ilişkilerini... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T14:37+0300

2021-11-18T14:37+0300

2021-11-18T14:42+0300

heykel

yaşam

izmir

ticaret

köy

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.Üst üste kurulan 9 köy bulunduYapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşıldı, üst üste kurulan 9 köy gün yüzüne çıkarıldı.Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan ortaya çıktı.Bu yılki kazılarda, İzmir'in ilk yerleşimcilerinin komşu bölgelerle kültürel ve ticari ilişkilerini ortaya koyan bir buluntu açığa çıktı. Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda, 5 bin yıllık küçük bir heykelcik bulundu.'İzmir'in ticari hayatını ortaya koyuyor'Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, şunları söyledi:‘Batı Anadolu da çok örneğine rastlanmayan bir özellik’Doç. Dr. Derin, bulunan heykelciğin özelliklerini anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20211029/kutahyada-afrodit-ve-dionysos-heykel-baslari-bulundu-1050297621.html

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heykel, izmir, ticaret, köy