https://tr.sputniknews.com/20211118/izmirde-taksi-ucretlerine-yuzde-10-zam-karari-soyer-onaylarsa-yururluge-girecek-1050919783.html

İzmir'de taksi ücretlerine yüzde 10 zam kararı: Soyer onaylarsa yürürlüğe girecek

İzmir'de taksi ücretlerine yüzde 10 zam kararı: Soyer onaylarsa yürürlüğe girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayından itibaren taksi ücretlerine yüzde 10 zam yapılması kararı aldı. Büyükşehir... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T11:41+0300

2021-11-18T11:41+0300

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türkiye

izmir

zam

taksi

tunç soyer

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İzmir UKOME Genel Kurul toplantısında kentte taksi ücretlerine zam yapılması kararı oybirliği ile onaylandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in onayına sunulacak karar, yürürlüğe girerse kentte daha önce 10 TL olan indi-bindi ücreti 13 TL'ye, taksimetre açılış fiyatı ise 4.20'den 4.50 TL'ye yükselecek. Kilometre başına ücret tarifesi ise 5 TL'den 5.50 TL'ye çıkacak.Yeni tarife ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık şunları söyledi:"Genel kurulda yeni tarife görüşüldü ancak karar başkanın imzasından sonra yürürlüğe girecek. Yani imza olmadan bu fiyatların net olduğunu söyleyemeyiz. Sayın Tunç Soyer, gerekli açıklamayı daha sonra yapacaktır. Fiyatlarla ilgili kesin bir şey söylememiz doğru değil. Teknik kurulun çalışması 28-29 Kasım ya da 1-2 Aralık’ta Sayın Başkan'ın önüne gidecek. Ondan sonra kesin açıklamalar yapılabilir."

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izmir, zam, taksi, tunç soyer