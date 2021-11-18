https://tr.sputniknews.com/20211118/izmirde-taksi-ucretlerine-zam-1050936492.html

İzmir'de taksi ücretlerine zam

İzmir'de taksi ücretlerine zam

İzmir'de taksi indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya çıktı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T18:02+0300

2021-11-18T18:02+0300

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yaşam

izmir

zam

taksi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurul toplantısında, kentteki taksi ücretlerine zam yapılması kararı oy birliği ile onaylandı.Karar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in onaylaması halinde yürürlüğe girecek.Yeni tarifeye göre, daha önce 10 TL olan indi-bindi ücreti 13 TL'ye, taksimetre açılış ücreti ise 4.20 TL'den 4.50 TL'ye çıktı. 5 TL olan kilometre başına ücretin de 5,50 TL olmasına karar verildi.İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fiyatlara son olarak 17 ay önce bir düzenleme yapıldığını belirterek, "Bunu yapmak zorundaydık, çünkü maliyetimiz yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi. Mazot zammı, lastik fiyatları, aküsü, yağı birleştiğinde maliyetlerimiz oldukça artıyor. TEFE-TÜFE'yi de baz aldığınız zaman, bunun gerekliliğini anlayabiliriz. Şimdi UKOME'nin almış olduğu karar, Başkan'ın imzasına çıktıktan sonra uygulanacak. Hem İzmirlileri hem de esnafımızı üzmeyecek bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

izmir

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izmir, zam, taksi