https://tr.sputniknews.com/20211118/james-bondun-yaraticisi-flemingin-kol-dugmeleri-binlerce-sterline-satildi-1050931415.html

James Bond'un yaratıcısı Fleming'in 'şifreli' kol düğmeleri binlerce sterline satıldı

James Bond'un yaratıcısı Fleming'in 'şifreli' kol düğmeleri binlerce sterline satıldı

Ajan James Bond karakterinin yaratıcısı İngiliz yazar Ian Fleming’in sahip olduğu bir çift kol düğmesi, müzayede salonunda açık artırmayla satıldı. 4 bin 400... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T15:49+0300

2021-11-18T15:49+0300

2021-11-18T15:50+0300

yaşam

nazi

ajan

yazar

james bond

gazeteci

şifre

düğme

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James Bond karakterinin yaratıcısı ve romanlarının sahibi İngiliz yazar Ian Fleming’in sahip olduğu bir çift kol düğmesi, müzayede salonunda açık artırmayla satıldı. Oxford'daki Mallams Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan kol düğmeleri, 4 bin 400 Sterlin'e alıcı buldu Bleming’e ait kol düğmelerinin bu kadar kıymetli olmasının en büyük nedeni ise kol düğmelerinin üzerindeki şifreleri kimsenin çözememiş olması. Fleming’in 1962 yılında ‘Dr. No’ filminin galası sonrası partide kullandığı kol düğmelerinin üzerinde şifreli olduğu düşünülen, WUS, SIL, UDH ve NUF harfleri yer alıyor. Yazdığı casusluk romanları filmlere uyarlanmış ve ona dünya çapında ün kazanmış Fleming, aynı zamanda gazeteciydi. Literary James Bond Magazine'de yayınlanan bir makaleye göre Fleming, II. Dünya Savaşı'nda deniz subayı olarak görev yaptığı sırada Nazilere ait bir kurtarma botunu kaçırarak bir Alman Enigma kod kitabını ele geçirmek için bir plan yaptı.12 Eylül 1940'ta Donanma İstihbarat Müdürü'ne yazdığı bir mektupta Fleming, ele geçirilen bir Alman uçağını Kanal'a düşürmeyi ve içinde Alman Enigma şifrelerinin olduğunu düşündüğü kurtarma botunu kendilerine yakınlaştırma planını anlattı.Fleming'in 'Acımasız Operasyon' adlı kod kırma planı, lojistik sorunlar nedeniyle hiçbir zaman gerçekleştirilmedi.Savaş sonrasında Fleming, dünya çapında 100 milyonun üzerinde kopya satan 14 James Bond kitabı yazdı. Fleming’in 1964 yılında ölümünden sonra kol düğmeleri ailesine kaldı.

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nazi, ajan, yazar, james bond, gazeteci, şifre, düğme