https://tr.sputniknews.com/20211118/jandarma-cocuklar-icin-ozel-cizgi-film-hazirladi-1050935315.html
Jandarma, çocuklar için özel çizgi film hazırladı
Jandarma, çocuklar için özel çizgi film hazırladı
Jandarma Genel Komutanlığı'nca, çocuklar için hazırlanan ve 13 bölümden oluşan 'Tim Jandarma' adlı çizgi filmin ilk bölümü internetten yayınlandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T17:23+0300
2021-11-18T17:23+0300
2021-11-18T17:24+0300
yaşam
polis
asker
çocuk
film
çizgi film
animasyon
jandarma
youtube
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Jandarma Genel Komutanlığı, çocuklara jandarmanın görevlerini anlatmak ve onlara jandarmayı sevdirmek amacıyla çizgi film hazırladı."Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü, 'www.youtube.com/TimJandarma' adresinden yayınlandı. 13 bölümden oluşan çizgi filmin her hafta bir bölümü, çocuklarla buluşacak.Çizgi filmdeki kahramanlar, jandarmanın görevlerini anlatıyor. Ayrıca çizgi filmde, çevre kirliliğinden, sanal güvenliğe, hayvan sevgisinden, arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok konu aktarılıyor.Tim Jandarma çizgi filminde çocuk kahramanlarla, yerli ve milli üretim insansız hava araçları, ATAK helikopteri, Göktürk uydusu ve Ejder Yalçın zırhlı aracı da yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210813/okul-oncesi-cagi-arasinda-en-populer-cizgi-film-masa-ile-koca-ayi-oldu-1048005368.html
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polis, asker, çocuk, film, çizgi film, animasyon, jandarma, youtube
Jandarma, çocuklar için özel çizgi film hazırladı
17:23 18.11.2021 (güncellendi: 17:24 18.11.2021)
Jandarma Genel Komutanlığı'nca, çocuklar için hazırlanan ve 13 bölümden oluşan 'Tim Jandarma' adlı çizgi filmin ilk bölümü internetten yayınlandı.
Jandarma Genel Komutanlığı, çocuklara jandarmanın görevlerini anlatmak ve onlara jandarmayı sevdirmek amacıyla çizgi film hazırladı.
"Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü, 'www.youtube.com/TimJandarma' adresinden yayınlandı. 13 bölümden oluşan çizgi filmin her hafta bir bölümü, çocuklarla buluşacak.
Çizgi filmdeki kahramanlar, jandarmanın görevlerini anlatıyor. Ayrıca çizgi filmde, çevre kirliliğinden, sanal güvenliğe, hayvan sevgisinden, arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok konu aktarılıyor.
Tim Jandarma çizgi filminde çocuk kahramanlarla, yerli ve milli üretim insansız hava araçları, ATAK helikopteri, Göktürk uydusu ve Ejder Yalçın zırhlı aracı da yer alıyor.