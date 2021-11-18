https://tr.sputniknews.com/20211118/jandarma-cocuklar-icin-ozel-cizgi-film-hazirladi-1050935315.html

Jandarma, çocuklar için özel çizgi film hazırladı

Jandarma, çocuklar için özel çizgi film hazırladı

Jandarma Genel Komutanlığı'nca, çocuklar için hazırlanan ve 13 bölümden oluşan 'Tim Jandarma' adlı çizgi filmin ilk bölümü internetten yayınlandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

polis

asker

çocuk

film

çizgi film

animasyon

jandarma

youtube

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Jandarma Genel Komutanlığı, çocuklara jandarmanın görevlerini anlatmak ve onlara jandarmayı sevdirmek amacıyla çizgi film hazırladı."Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü, 'www.youtube.com/TimJandarma' adresinden yayınlandı. 13 bölümden oluşan çizgi filmin her hafta bir bölümü, çocuklarla buluşacak.Çizgi filmdeki kahramanlar, jandarmanın görevlerini anlatıyor. Ayrıca çizgi filmde, çevre kirliliğinden, sanal güvenliğe, hayvan sevgisinden, arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok konu aktarılıyor.Tim Jandarma çizgi filminde çocuk kahramanlarla, yerli ve milli üretim insansız hava araçları, ATAK helikopteri, Göktürk uydusu ve Ejder Yalçın zırhlı aracı da yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210813/okul-oncesi-cagi-arasinda-en-populer-cizgi-film-masa-ile-koca-ayi-oldu-1048005368.html

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