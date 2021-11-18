https://tr.sputniknews.com/20211118/kacak-avci-tuzaginin-hortumundan-yakaladigi-yavru-sumatra-fili-tum-cabalara-ragmen-hayata-1050925329.html
Kaçak avcı tuzağının hortumundan yakaladığı yavru Sumatra fili tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı
Kaçak avcı tuzağının hortumundan yakaladığı yavru Sumatra fili tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda nesli tükenmeye yüz tutan fillerin dişleri yüzünden avlanmasının son kurbanı, tuzağa yakalanan 1 yaşındaki bir yavru oldu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:31+0300
2021-11-18T13:31+0300
2021-11-18T14:19+0300
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endonezya
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tuzak
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Sumatra Adası'nın Aceh Jaya bölgesinde köylüler tarafından kaçak avcı tuzağından çıkarılan bebek filin hayatını kurtarmak için yoğun çaba gösterildi. Bir yaşındaki filin tuzağa kaptırdığı hortumundan başlayan ağır enfeksiyonun yayılmasını önlemek için hortumu da kesildi. Ancak enfeksiyonla başa çıkamayan yavru fil, kurtarılmasından 2 gün sonra can verdi.Endonezya çevre koruma yetkilileri, nesli tehlikedeki Sumatra filinin yavrusunun, kaçak avcı tuzağına düşmesi nedeniyle hortumunun yarısını kaybettiğini söyledi.Aceh Doğal Kaynakları Koruma Dairesi Başkanı Agus Arianto, "Ağır yaralı olduğu ve enfeksiyon oluştuğu için kurtaramadık" diyerek ekledi:"Yardım etmek için elimizden geleni yaptık."Sadece 500 Sumatra fili kaldıYaygın ormansızlaşma yüzünden yaşam alanları azalan ve insanlarla çatışmalı durumlara daha fazla düşen fillerin, dişlerinin peşindeki yasadışı yaban hayat ticaretinin kurbanları olması da önlenmiyor. Bölgede son yıllarda fil katliamı arttı. Örneğin temmuzda bir Sumatra fili kafası kesilmiş ve dişleri çıkarılmış halde bulundu. Aceh çevre koruma kurumuna göre bölgede yabanda yaşayan Sumatra fili sayısı yaklaşık 500'e indi.
https://tr.sputniknews.com/20210701/taylandin-yaramaz-fili-pirinc-ugruna-mutfak-duvarini-yiktiktan-sonra-bu-kez-kedi-mamasi-icin-1044866230.html
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Kaçak avcı tuzağının hortumundan yakaladığı yavru Sumatra fili tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı
13:31 18.11.2021 (güncellendi: 14:19 18.11.2021)
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda nesli tükenmeye yüz tutan fillerin dişleri yüzünden avlanmasının son kurbanı, tuzağa yakalanan 1 yaşındaki bir yavru oldu.
Sumatra Adası'nın Aceh Jaya bölgesinde köylüler tarafından kaçak avcı tuzağından çıkarılan bebek filin hayatını kurtarmak için yoğun çaba gösterildi. Bir yaşındaki filin tuzağa kaptırdığı hortumundan başlayan ağır enfeksiyonun yayılmasını önlemek için hortumu da kesildi. Ancak enfeksiyonla başa çıkamayan yavru fil, kurtarılmasından 2 gün sonra can verdi.
Endonezya çevre koruma yetkilileri, nesli tehlikedeki Sumatra filinin yavrusunun, kaçak avcı tuzağına düşmesi nedeniyle hortumunun yarısını kaybettiğini söyledi.
Aceh Doğal Kaynakları Koruma Dairesi Başkanı Agus Arianto, "Ağır yaralı olduğu ve enfeksiyon oluştuğu için kurtaramadık" diyerek ekledi:
"Yardım etmek için elimizden geleni yaptık."
Sadece 500 Sumatra fili kaldı
Yaygın ormansızlaşma yüzünden yaşam alanları azalan ve insanlarla çatışmalı durumlara daha fazla düşen fillerin, dişlerinin peşindeki yasadışı yaban hayat ticaretinin kurbanları olması da önlenmiyor.
Bölgede son yıllarda fil katliamı arttı. Örneğin temmuzda bir Sumatra fili kafası kesilmiş ve dişleri çıkarılmış halde bulundu.
Aceh çevre koruma kurumuna göre bölgede yabanda yaşayan Sumatra fili sayısı yaklaşık 500'e indi.