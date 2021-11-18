https://tr.sputniknews.com/20211118/kamyonette-tasinan-buzdolabi-dusmesin-diye-uzerinde-yolculuk-yapti-1050917612.html

Kamyonette taşınan buzdolabı düşmesin diye üzerinde yolculuk yaptı

Kamyonette taşınan buzdolabı düşmesin diye üzerinde yolculuk yaptı

Adana’da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişi, üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturarak yolculuk yaptı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

trafik

adana

kamyonet

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Adana'nın Seyhan ilçesinde en işler bulvarlardan biri olan Turhan Cemal Beriker’de seyir halindeki kamyonet kasasında iki kişinin üst üste konulan iki buzdolabının düşmesini önlemek için üstüne oturması görenleri hayrete düşürdü. Kamyonet hız yapmasına rağmen iki kişi buzdolabının üzerinde yolculuğuna devam etti.

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trafik, adana, kamyonet