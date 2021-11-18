Kamyonette taşınan buzdolabı düşmesin diye üzerinde yolculuk yaptı

Adana'nın Seyhan ilçesinde en işler bulvarlardan biri olan Turhan Cemal Beriker’de seyir halindeki kamyonet kasasında iki kişinin üst üste konulan iki buzdolabının düşmesini önlemek için üstüne oturması görenleri hayrete düşürdü. Kamyonet hız yapmasına rağmen iki kişi buzdolabının üzerinde yolculuğuna devam etti.
Adana’da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişi, üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturarak yolculuk yaptı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde en işler bulvarlardan biri olan Turhan Cemal Beriker’de seyir halindeki kamyonet kasasında iki kişinin üst üste konulan iki buzdolabının düşmesini önlemek için üstüne oturması görenleri hayrete düşürdü.
Kamyonet hız yapmasına rağmen iki kişi buzdolabının üzerinde yolculuğuna devam etti.