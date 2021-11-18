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Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20211118/karamollaoglu-501-konusu-kati-fakat-bunu-kabullensek-bile-sistem-surdurulebilir-degil-1050926699.html
Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “50+1 konusu katı fakat onu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil. Sorosçulara yüklemek hata olur... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:09+0300
2021-11-18T14:09+0300
seyir hali
radyo
recep tayyip erdoğan
saadet partisi
dolar
cumhurbaşkanı
ittifak
temel karamollaoğlu
50+1
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Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
Radyo Sputnik’e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görüşme sonrasında “Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması” ifadelerini ve Türkiye’nin ekonomik durumunu Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Karamollaoğlu açıklamaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması’ sözlerini “Orada şahsen hem şaşırdım hem de üzüldüm. Ben konuşmadan sonra da bana sordukları zaman ‘Dostane bir görüşme oldu. Her konuda anlaşmamak üzere anlaştık’ dedim. Birçok konuya temas ettik. Temas ettiğimiz konularda farklı fikirlerimiz oldu. Bazı noktalarda belki aynı fikirleri de paylaştık ama ne söylemişim de doğru değil, ben merak ediyorum. Hakikaten çok üzüntü verici bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu noktada benim söylediğim ve doğru olmayan zaten ben konuşmanın içeriğinde bir iki tane misalin dışında hiçbir konuya girmedim” diye yanıtladı.‘50+1’i Sorosçulara yüklemek hata olur, kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisidir’Seçimlerde kesin limitleri doğru bulmadığını söyleyen Karamollaoğlu, önemli olanın sistemin değişmesi olduğunu “Seçimlerde bu kadar kesin limitlerin konulması aslında doğru değildir. Ancak bugün için Türkiye’de önemli olan husus sistemin değişmesidir. Bu sistem değişmedikçe yönetimde olan Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Meclis tarafından denetlemedikçe sistem sürdürülebilir olmaz. Bu yönetimde bulunan kişiler için de iyi bir emniyet supabıdır. Hata yapmasını önler. Şimdi hangi kararı alırsa alsın, hangi kanun hükmünde kararnameyi çıkarırsa çıkarsın karşısında bununla ilgini kendini uyaracak bir makam maalesef yok. 50+1 konusu katı fakat onu kabullensek bile sistem esas itibariyle sürdürülebilir değil. 50+1’i Sorosçulara yüklemek hata olur. Onlar teklif etmiş olabilirler ama kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisidir. Kendisi de zaten ‘hataydı’ diyor, kabul ediyor ama şu anda tek başına bunu değiştirmek mümkün değil. Muhalefet buna mecliste rıza göstermez. Bu sistem bütünü ile değişmeli ki bir değişikliğe rıza gösterilsin” diye vurguladı.‘Bugünkü şartlarda ittifaklar koalisyon manasına gelmiyor, seçime giderken bir küme oluşturuluyor’Karamollaoğlu, ittifakların seçimlere yönelik olduğunu “Bugünkü şartlarda ittifaklar koalisyon manasına gelmiyor. Sadece seçime giderken bir küme oluşturuluyor, bu da anayasanın ve kanunun emri olduğu için. Kümenin içinde bulunmazsanız çıkaracağınız milletvekili yeterince oy alsanız bile azalıyor. Onun için bir ittifakın içinde yer almak elzem gözüküyor. İttifaklar bundan dolayıdır ki ancak seçime yakın hangi ittifaklarda bulunacağını bir parti normalde deklare eder. Normal olanı budur. Cumhur İttifakı dediğimizde AK Parti ve MHP ittifak içinde ve deklare etmişler zaten. Ona bir şey diyemem. Geçen sefer de genel seçimin ardından mahalli seçim yapıldığında CHP ve İYİ Parti mahalli seçimlerde de ittifaka girdiler. Bizim için, herkesle görüşüyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Kendisi ‘Bundan sonra bizim için gereği kalmadı’ diyor. O kendisinin bileceği iş ben ‘İlle de görüşelim’ demem” diye belirtti.‘Siyasi partiler birbirlerinin hasmı ya da düşmanı değil, rakipleridir’Partiler arasında fikir ayrılığı olmasının görüşmeye engel olmadığını aktaran Karamollaoğlu, partiler arası fikir alışverişini “Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla da Sayın Meral Akşener’le de, Davutoğlu’yla da, Sayın Babacan’la da görüşürüm. Seçime yakın bir karar elbette vereceğiz. Altı parti bir ittifak olur ve seçimlerin ardından çoğunluk sağlanırsa ki sağlanacağa benziyor, şimdiki sistemi nasıl değiştiririz? Bu konu üzerine görüşmeler yapıldı. Biz de bir arkadaşımızı görevlendirdik. O da bu çalışmaların içine girdi. Bu hemen atılması icap eden bir adım olduğu için bu konuda biz bir fikir teatisinde bulunduk. Bunun dışında zaman içinde başka konularda da zaman içinde temaslar yapılabilir. Ben siyasi partilerin birbirlerinin hasmı ya da düşmanı olmadıklarını sadece birbirlerinin rakibi olduklarını ısrarla söylüyorum. Biz aynı ülkede aynı bayrak altında yaşıyoruz. Birbirimizin hasmı da düşmanı da değiliz” dedi ve ekledi:‘Karşınızda bulunanları ‘hain’ gibi kelimelerle ifade etmeye kalkarsanız memlekette dostluk ve huzur kalmaz’“Elbette konuşacağız, sohbet edeceğiz. Aynı fikri taşıdığımız konular olacak, aynı fikri benimsemediğimiz konular olacak. Bu ailenin içinde bile meydana geliyor. İlle de baba-oğul, karı-koca her zaman aynı düşünce de mi oluyor? Farklı kanaatleri ve fikirleri olabiliyor. Bu dostluğa da bir zarar vermiyor. Siz karşınızda bulunanları en ağır ‘hain’ gibi kelimelerle ifade etmeye kalkarsanız memlekette dostluk ve huzur kalmaz. Biz ısrarlıyız. Bunu değiştireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim karşımıza geçip her gün hakaret yağdırsalar küfretseler şu sözü ben benimsedim: Kötü söz sahibini ilgilendirir, bağlar.”‘Birkaç gün içinde dolar birden bire 11 lira oldu, Türkiye bunun altından nasıl kalkacak’Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi yönetimi konusunda “Aslında muhalefetle iktidar arasında ciddi bir çekişme başladı ve işler de iyiye gitmiyor. Bu ekonomiyi bugünkü iktidarın bugünkü politikalarla düzeltme imkanı yok. Tabiri caizse ipin ucunu kaçırdılar. Birkaç gün içinde birden bire dolar 11 lira oldu. Bunun altından Türkiye nasıl kalkacak? Bu ne Soros’un ne başka birisinin kurduğu komplodur. Doğrudan doğruya bugünkü iktidarın, AK Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ekonomi politikalarının iflas ettiğinin işaretidir. Yürümüyor” diyerek şu ifadeleri kullandı:‘Sayın Cumhurbaşkanı göreve geldiği zaman faizi bir dünya gerçeği buyurmuştu, 20 sene geçtikten sonra ne oldu’“İsraf ve yolsuzluktan vazgeçmeden bunun önüne geçilmez. Onlar daha ilk adımlar arkasından başka adımlar da gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı göreve geldiği zaman faizi bir dünya gerçeği buyurmuştu. Ne oldu 20 sene geçtikten sonra? Bu sadece faiz işi değil. Bugünkü iktidar doğru bir ekonomi politikası uygulamıyor.”
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Ali Çağatay
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radyo, recep tayyip erdoğan, saadet partisi, dolar, cumhurbaşkanı, ittifak, temel karamollaoğlu, 50+1, аудио

Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil

14:09 18.11.2021
SEYİR HALİ
Karamollaoğlu: 50+1 konusu katı fakat bunu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “50+1 konusu katı fakat onu kabullensek bile sistem sürdürülebilir değil. Sorosçulara yüklemek hata olur. Onlar teklif etmiş olabilirler ama kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisidir. Şu anda tek başına bunu değiştirmek mümkün değil. Muhalefet buna mecliste rıza göstermez” ifadelerini kullandı.
Radyo Sputnik’e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görüşme sonrasında “Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması” ifadelerini ve Türkiye’nin ekonomik durumunu Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.
Karamollaoğlu açıklamaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması’ sözlerini “Orada şahsen hem şaşırdım hem de üzüldüm. Ben konuşmadan sonra da bana sordukları zaman ‘Dostane bir görüşme oldu. Her konuda anlaşmamak üzere anlaştık’ dedim. Birçok konuya temas ettik. Temas ettiğimiz konularda farklı fikirlerimiz oldu. Bazı noktalarda belki aynı fikirleri de paylaştık ama ne söylemişim de doğru değil, ben merak ediyorum. Hakikaten çok üzüntü verici bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu noktada benim söylediğim ve doğru olmayan zaten ben konuşmanın içeriğinde bir iki tane misalin dışında hiçbir konuya girmedim” diye yanıtladı.

‘50+1’i Sorosçulara yüklemek hata olur, kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisidir’

Seçimlerde kesin limitleri doğru bulmadığını söyleyen Karamollaoğlu, önemli olanın sistemin değişmesi olduğunu “Seçimlerde bu kadar kesin limitlerin konulması aslında doğru değildir. Ancak bugün için Türkiye’de önemli olan husus sistemin değişmesidir. Bu sistem değişmedikçe yönetimde olan Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Meclis tarafından denetlemedikçe sistem sürdürülebilir olmaz. Bu yönetimde bulunan kişiler için de iyi bir emniyet supabıdır. Hata yapmasını önler. Şimdi hangi kararı alırsa alsın, hangi kanun hükmünde kararnameyi çıkarırsa çıkarsın karşısında bununla ilgini kendini uyaracak bir makam maalesef yok. 50+1 konusu katı fakat onu kabullensek bile sistem esas itibariyle sürdürülebilir değil. 50+1’i Sorosçulara yüklemek hata olur. Onlar teklif etmiş olabilirler ama kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisidir. Kendisi de zaten ‘hataydı’ diyor, kabul ediyor ama şu anda tek başına bunu değiştirmek mümkün değil. Muhalefet buna mecliste rıza göstermez. Bu sistem bütünü ile değişmeli ki bir değişikliğe rıza gösterilsin” diye vurguladı.

‘Bugünkü şartlarda ittifaklar koalisyon manasına gelmiyor, seçime giderken bir küme oluşturuluyor’

Karamollaoğlu, ittifakların seçimlere yönelik olduğunu “Bugünkü şartlarda ittifaklar koalisyon manasına gelmiyor. Sadece seçime giderken bir küme oluşturuluyor, bu da anayasanın ve kanunun emri olduğu için. Kümenin içinde bulunmazsanız çıkaracağınız milletvekili yeterince oy alsanız bile azalıyor. Onun için bir ittifakın içinde yer almak elzem gözüküyor. İttifaklar bundan dolayıdır ki ancak seçime yakın hangi ittifaklarda bulunacağını bir parti normalde deklare eder. Normal olanı budur. Cumhur İttifakı dediğimizde AK Parti ve MHP ittifak içinde ve deklare etmişler zaten. Ona bir şey diyemem. Geçen sefer de genel seçimin ardından mahalli seçim yapıldığında CHP ve İYİ Parti mahalli seçimlerde de ittifaka girdiler. Bizim için, herkesle görüşüyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Kendisi ‘Bundan sonra bizim için gereği kalmadı’ diyor. O kendisinin bileceği iş ben ‘İlle de görüşelim’ demem” diye belirtti.

‘Siyasi partiler birbirlerinin hasmı ya da düşmanı değil, rakipleridir’

Partiler arasında fikir ayrılığı olmasının görüşmeye engel olmadığını aktaran Karamollaoğlu, partiler arası fikir alışverişini “Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla da Sayın Meral Akşener’le de, Davutoğlu’yla da, Sayın Babacan’la da görüşürüm. Seçime yakın bir karar elbette vereceğiz. Altı parti bir ittifak olur ve seçimlerin ardından çoğunluk sağlanırsa ki sağlanacağa benziyor, şimdiki sistemi nasıl değiştiririz? Bu konu üzerine görüşmeler yapıldı. Biz de bir arkadaşımızı görevlendirdik. O da bu çalışmaların içine girdi. Bu hemen atılması icap eden bir adım olduğu için bu konuda biz bir fikir teatisinde bulunduk. Bunun dışında zaman içinde başka konularda da zaman içinde temaslar yapılabilir. Ben siyasi partilerin birbirlerinin hasmı ya da düşmanı olmadıklarını sadece birbirlerinin rakibi olduklarını ısrarla söylüyorum. Biz aynı ülkede aynı bayrak altında yaşıyoruz. Birbirimizin hasmı da düşmanı da değiliz” dedi ve ekledi:

‘Karşınızda bulunanları ‘hain’ gibi kelimelerle ifade etmeye kalkarsanız memlekette dostluk ve huzur kalmaz’

“Elbette konuşacağız, sohbet edeceğiz. Aynı fikri taşıdığımız konular olacak, aynı fikri benimsemediğimiz konular olacak. Bu ailenin içinde bile meydana geliyor. İlle de baba-oğul, karı-koca her zaman aynı düşünce de mi oluyor? Farklı kanaatleri ve fikirleri olabiliyor. Bu dostluğa da bir zarar vermiyor. Siz karşınızda bulunanları en ağır ‘hain’ gibi kelimelerle ifade etmeye kalkarsanız memlekette dostluk ve huzur kalmaz. Biz ısrarlıyız. Bunu değiştireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim karşımıza geçip her gün hakaret yağdırsalar küfretseler şu sözü ben benimsedim: Kötü söz sahibini ilgilendirir, bağlar.”

‘Birkaç gün içinde dolar birden bire 11 lira oldu, Türkiye bunun altından nasıl kalkacak’

Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi yönetimi konusunda “Aslında muhalefetle iktidar arasında ciddi bir çekişme başladı ve işler de iyiye gitmiyor. Bu ekonomiyi bugünkü iktidarın bugünkü politikalarla düzeltme imkanı yok. Tabiri caizse ipin ucunu kaçırdılar. Birkaç gün içinde birden bire dolar 11 lira oldu. Bunun altından Türkiye nasıl kalkacak? Bu ne Soros’un ne başka birisinin kurduğu komplodur. Doğrudan doğruya bugünkü iktidarın, AK Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ekonomi politikalarının iflas ettiğinin işaretidir. Yürümüyor” diyerek şu ifadeleri kullandı:

‘Sayın Cumhurbaşkanı göreve geldiği zaman faizi bir dünya gerçeği buyurmuştu, 20 sene geçtikten sonra ne oldu’

“İsraf ve yolsuzluktan vazgeçmeden bunun önüne geçilmez. Onlar daha ilk adımlar arkasından başka adımlar da gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı göreve geldiği zaman faizi bir dünya gerçeği buyurmuştu. Ne oldu 20 sene geçtikten sonra? Bu sadece faiz işi değil. Bugünkü iktidar doğru bir ekonomi politikası uygulamıyor.”
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