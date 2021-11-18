https://tr.sputniknews.com/20211118/karisini-olduren-saniga-haksiz-tahrik-ve-iyi-hal-indirimi-1050930429.html

Karısını öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

Karısını öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

İstanbul Üsküdar'da 4 yıl önce servis minibüsünde silahla karısını öldüren, bir kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Yılmaz Aykan, 'eşi kasten öldürme' ve 'kasten... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T15:34+0300

2021-11-18T15:34+0300

2021-11-18T15:34+0300

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İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Aykan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanığın eşi Asliye Aykan'ı kasten öldürdüğü, katılan Mehmet Yılmaztürk'ü ise kasten öldürmeye teşebbüs ettiğinin sabit olduğu belirtildi.Sanığın eşi Asiye Aykan ile çalıştığı iş yeri sahibi Mehmet Yılmaztürk arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiği, bunun üzerine her ikisiyle de konuştuğu anlatılan mütalaada, eşi ve Yılmaztürk'ün aralarındaki görüşmenin tazminatla ilgili olduğunu söylediği, Yılmaztürk'ün ise maktul ile kesinlikle bir ilişkisinin olmadığını, iddiaların aksine tazminatını tam ödediğini anlattığı aktarıldı.Sanıktan 'ağır tahrik' vurgusuOlay tarihinde tekrar konuşmak için Yılmaztürk'ün servis minibüsünde buluşulduğu anlatılan mütalaada, sanığın burada silahla eşini öldürdüğü, Yılmaztürk'ü de yaraladığı kaydedildi.Mütalaada, Aykan ve Yılmaztürk'ün 2 yıl boyunca çok sayıda ve hemen hemen her gün görüşmelerinin olduğunun HTS kayıtlarından anlaşıldığı belirtilerek, sanık Aykan'ın, bu görüşme kayıtlarına rastlaması üzerine eşi ile Yılmaztürk'ün arasında ilişki olduğundan bahisle eylemi gerçekleştirdiği, bu nedenle de sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi.Son sözü sorulan tutuklu sanık Yılmaz Aykan, mahkeme heyetinden adalet beklediğini dile getirdi. Katılan Yılmaztürk'ün, yanında çalışan emekçi bir kadına tuzak kurarak tecavüz ve tacizde bulunduğunu, şantaj ve tehditte bulunarak ölümüne sebep olduğunu öne süren sanık Aykan, Yılmaztürk'ün tutuklanmasını talep etti.Sanık Aykan, olayın, yaşadığı trajedi ve travmanın sonucu ağır tahrik altında meydana geldiğini savunarak, beraatini istedi.Ceza 7 yıl 6 aya indiMahkeme heyeti, sanık Yılmaz Aykan'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın atılı suçu maktulden gelen haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlediği sonucuna varan mahkeme, cezayı "haksız tahrik" indirimi uygulayarak 24 yıl hapse düşürdü. Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, takdiri indirim (iyi hal) maddeleri uyarınca cezayı 20 yıl hapis cezasına indirdi.Mahkeme, sanığa katılan Yılmaztürk'e yönelik eyleminden ötürü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cezayı eylem teşebbüs aşamasında kaldığından 12 yıl hapse indiren mahkeme, haksız tahrik ve takdiri indirim maddelerini uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü.Mahkeme, sanık Yılmaz Aykan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.Ne olmuştu?Üsküdar'da 27 Kasım 2017'de bir servis minibüsüne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kadın yaşamını yitirmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Yılmaz Aykan hakkında, "eşi kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Aykan'ı "eşi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Yargıtay kararı bozmuştuTemyiz incelemesini yapan Yargıtay. 1. Ceza Dairesi, 11 Ekim 2019'da yerel mahkemenin kararını bozmuştu.Bozma kararında, Asiye Aykan ile Mehmet Yılmaztürk'ün kullandığı cep telefonlarındaki HTS kayıtları istenerek bilirkişi raporunun alınması, maktul ile katılan arasında mesaj ve arama kaydı olup olmadığına bakılarak ve bu kayıtların değerlendirilmesi sonucunda haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211117/cocuklarinin-onunde-bosandigi-esini-olduren-saniga-en-alt-sinirdan-ceza-verildi-1050896181.html

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