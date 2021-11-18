Kendi programına geç kalınca yayını konuklar açtı

Cem TV’de yayınlanan ‘Not Defteri’ programının sunucusu Atakan Sönmez, programa geç kalınca yayını Ali Özgündüz ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu açtı.O anları Twitter hesabından paylaşan Atakan Sönmez ise “Kendi sunduğu programa geç kalan sunucunun dramı :) Cem TV boşuna ailenizin kanalı demiyoruz. Yorumcu ve konuğun programı açıp sunucunun sonra katıldığı program olur mu?” ifadelerine yer verdi.
Cem TV’de sunucu Atakan Sönmez, programa geç kalınca yayını Ali Özgündüz ve Aykut Erdoğdu açtı.
Cem TV’de yayınlanan ‘Not Defteri’ programının sunucusu Atakan Sönmez, programa geç kalınca yayını Ali Özgündüz ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu açtı.
O anları Twitter hesabından paylaşan Atakan Sönmez ise “Kendi sunduğu programa geç kalan sunucunun dramı :) Cem TV boşuna ailenizin kanalı demiyoruz. Yorumcu ve konuğun programı açıp sunucunun sonra katıldığı program olur mu?” ifadelerine yer verdi.