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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211118/kilicdaroglundan-merkez-bankasi-karari-sonrasi-ilk-tepki-artik-dur-erdogan-1050927591.html
Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası kararı sonrası ilk tepki: 'Artık dur Erdoğan'
Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası kararı sonrası ilk tepki: 'Artık dur Erdoğan'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faizi indirme kararının ardından yaptığı ilk yorumda, "Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim" dedi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:26+0300
2021-11-18T14:26+0300
2021-11-18T14:32+0300
kemal kılıçdaroğlu
ekonomi
merkez bankası
faiz
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Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim" açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.Merkez Bankası enflasyondaki yükselişe rağmen faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başlamış, geçen ay ise piyasa beklentilerini de aşan 200 baz puanlık indirim gerçekleşmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html
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kemal kılıçdaroğlu, merkez bankası, faiz
Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası kararı sonrası ilk tepki: 'Artık dur Erdoğan' 14:26 18.11.2021 (güncellendi: 14:32 18.11.2021)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faizi indirme kararının ardından yaptığı ilk yorumda, "Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim" dedi.
Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim" açıklaması yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi)
100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişe rağmen faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başlamış, geçen ay ise piyasa beklentilerini de aşan 200 baz puanlık indirim gerçekleşmişti.