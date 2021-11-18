https://tr.sputniknews.com/20211118/kulis-chpde-2023e-kadar-kongre-yok-1050917843.html

Kulis: CHP'de 2023'e kadar kongre yok

Kulis: CHP'de 2023'e kadar kongre yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük gereği 38. kurultayını 2022 yazında yapması gerekirken parti yönetimi olası erken seçim ya da zamanında yapılası bile Haziran... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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politika

chp

2023

kongre

erteleme

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Ana muhalefet partisi, 25-26 Temmuz 2020'de açık havada pandemi tedbirleri çerçevesinde 37. Olağan kurultayını gerçekleştirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği kurultayda delegelerin neredeyse tamamının desteğini alarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. CHP liderinin MYK ve partinin en üst karar alma organı Parti Meclisi yeniden şekillendi.Kılıçdaroğlu memnunParti tüzüğü gereği 38. Olağan kurultayın 2022 yazında yapılması gerekiyor. Ancak CHP kulislerinde olası bir erken seçim ya da zamanında yapılsa bile 2023 seçimleri öncesinde partinin, örgütlerin yorulmaması gerektiği belirtiliyor.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mevcut Parti Meclisi ve MYK'dan memnun olduğu kaydediliyor.ErtelenecekCHP liderinin, hem örgütün yorulmaması hem de ekibinden memnuniyeti nedeniyle tüzüğün kendisine verdiği kurultayı bir yıl erteleme yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.Erteleme henüz partinin yetkili organlarda görüşülmedi ancak beklenmedik bir gelişme ya da spesifik bir durum olmazsa CHP liderinin 2023 seçimlerine bu kadrolarla gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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chp, 2023, kongre, erteleme, cumhuriyet halk partisi (chp)