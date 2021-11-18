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https://tr.sputniknews.com/20211118/libya-temsilciler-meclisi-baskani-salih-baskanlik-secimlerinde-aday-olacagini-acikladi-1050910716.html
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı
Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Temsilciler Meclisi Başkanı 77 yaşındaki Akile Salih, 24 Aralık'ta yapılması planlanan... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T00:46+0300
2021-11-18T00:46+0300
dünya
afrika
libya
seçim
halife hafter
akile salih
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Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih kendisine yakın yerel televizyonda yayınlanan görüntülü mesajında "Geçmişi aşmak, ülkedeki çatışma sayfasını kapatmak, yeni bir sayfa açarak geleceğe daha sağlıklı bakmak ve ulusal uzlaşmayı başlatmak için çalışıyoruz" ifadesine yer verdi.Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurarak "ülkedeki kurumların birliğini sağlama, güvenliği destekleme ve hesap verebilirlik ve denetim için bir mekanizma oluşturma" konularında istekli olduğunu iddia eden Salih, "Ulusal uzlaşma, ülkemizin istikrarı için bir mihenk taşıdır" diye konuştu.Libya'da Yüksek Seçim Komisyonunun duyurusuyla 8 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreci; başkanlık seçimleri için 22 Kasım'da, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'ta sona erecek.Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için 11 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtmiş; ancak başvuruların "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211116/hafter-libya-devlet-baskanligi-secimlerine-adayligini-koydu-1050845746.html
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afrika, libya, seçim, halife hafter, akile salih

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı

00:46 18.11.2021
© AAAkile Salih
Akile Salih - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Temsilciler Meclisi Başkanı 77 yaşındaki Akile Salih, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.
Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih kendisine yakın yerel televizyonda yayınlanan görüntülü mesajında "Geçmişi aşmak, ülkedeki çatışma sayfasını kapatmak, yeni bir sayfa açarak geleceğe daha sağlıklı bakmak ve ulusal uzlaşmayı başlatmak için çalışıyoruz" ifadesine yer verdi.
Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurarak "ülkedeki kurumların birliğini sağlama, güvenliği destekleme ve hesap verebilirlik ve denetim için bir mekanizma oluşturma" konularında istekli olduğunu iddia eden Salih, "Ulusal uzlaşma, ülkemizin istikrarı için bir mihenk taşıdır" diye konuştu.
Libya'da Yüksek Seçim Komisyonunun duyurusuyla 8 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreci; başkanlık seçimleri için 22 Kasım'da, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'ta sona erecek.
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için 11 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtmiş; ancak başvuruların "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" bildirmişti.
Halife Hafter, 24 Aralık Libya seçimleri için başkanlık adaylığı başvurusunda bulunmasının ardından devlet televizyonunda konuşma yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
DÜNYA
Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu
16 Kasım, 11:31
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