https://tr.sputniknews.com/20211118/libyada-hafter-ya-da-seyfulislama-karsi-daha-guclu-bir-aday-su-ana-kadar-cikmis-degil-1050944861.html

‘Libya’da Hafter ya da Seyfülislam’a karşı daha güçlü bir aday şu ana kadar çıkmış değil’

‘Libya’da Hafter ya da Seyfülislam’a karşı daha güçlü bir aday şu ana kadar çıkmış değil’

Bereket Kar’a göre, Paris Konferansı diplomasideki gelişmelerle sahanın uyuşmaması ve 24 Aralık seçimlerine dair endişeler üzerine toplandı. Hafter ve... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T23:47+0300

2021-11-18T23:47+0300

2021-11-18T23:47+0300

eksen

libya

ceyda karan

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'Göç meselesi hükümetin ümmet siyasetinin sonucu; toplumdaki sosyal fay hatları kırılmış durumda' 'Göç meselesi hükümetin ümmet siyasetinin sonucu; toplumdaki sosyal fay hatları kırılmış durumda'

2011'de NATO müdahalesinin yarattığı koşullarda parçalanan Libya, BM'nin devreye girmesiyle ülkeyi birleştireceği varsayılan 24 Aralık seçimlerine kilitlendi. Başkanlık ve meclis üyelikleri için başvurular hız kazanırken, askeri görevlerinden sıyrılan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter ile linç edilerek öldürülen Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi de adaylık başvurularında bulundu. Ancak adaylıkların yanı sıra seçim yasasına dair pek çok tartışma bulunuyor.Bu koşullarda seçimlerin yapılamama olasılığı endişe yaratırken, Libya'yı birleşmeye soyunmuş ülkeler hafta sonunda bu kez Paris konferansında bir araya geldi. Pek çok ülkenin liderler düzeyinde katıldığı konferansta, Libya'daki askerlerini çekmesi çağrıları bulunan Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcısı olarak yer alması dikkat çekti.Libya'daki gelişmeler ve Paris konferansının mesajlarını gazeteci Bereket Kar ile konuştuk.‘Paris Konferansı alandaki gelişmeler diplomasidekilerle örtüşmediğini için toplandı’Bereket Kar’a göre, Paris Konferansı, Libya'da sahadaki gelişmeler diplomatik alandaki gelişmelerle örtüşmediği için toplandı. Konferansın, uluslararası toplumun seçimlerin yapılması kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Kar, 30 ülkenin en üst düzeyde katılımına karşılık Türkiye'nin düşük düzeyi seçmesinin içerdiği mesaja dikkat çekti:'Haftar ve Seyfülislam güçlü adaylar. Seyfülislam'ın arkasında kabileler birliği var'Kar, diğer yandan adaylık sıkıntılarına dikkat çekerken, Hafter'in de arkasında Kabileler Birliği bulunan Seyfülislam Kaddafi'nin de güçlü adaylar olarak öne çıktığını vurguladı:‘Dubeybe’nin adaylığını koyacağı iddiası var, kendisi istiyor. Ama kanun engel oluşturuyor'Kar, Libya'da şu ana kadar Hafter ya da Seyfülislam’a karşı daha güçlü bir aday çıkmış değil. Müslüman Kardeşler'in Libya'daki zayıflığına dikkat çekerken, Dubeybe'nin bu hareketi de kapsayabilecek bir şahsiyet olarak adaylık istediğini belirtti Ancak Kar, Dubeybe'nin adaylığını yasal çerçevenin engellediğini anımsattı:'En büyük engellerden bir tanesi Türkiye’nin tutumu'Paris Konferansı'nda ise seçimleri engelleyeceklere yaptırımların da dahil olduğu bir çizgi çekildiğini kaydeden Kar, bunun uygulanmasının o kadar basit olmayacağını dile getirdi. Kar'a göre Rusya özellikle Libya'da bulunan paralı askerlerin çekilmesi yönünde hazır olduğunu duyurmuşken, asıl engellerden birisi Türkiye'nin tutumu:‘Yeniden savaş durumu korkusu var’Kar, Paris Konferansı'nın mesajlarının 'Türkiye yönelik' olduğu değerlendirmesinde bulunurken, Libya'da farklı milis gruplarıyla yeniden savaş haline girme endişeleri olduğunu anımsattı. Kar, yasal çerçeveye rağmen Dubeybe'nin adaylığına geçit verilmesi karşılığında Türkiye'nin seçimlere 'evet' diyebileceği ve bu zeminde bir uzlaşma üretilebileceğini de ekledi:'İhvan zayıf, Dubeybe'nin aday olursa seçimi alıp alamayacağı da tartışmalı'Libya'da İhvan hareketinin zayıf olduğunu belirten Kar, İhvan adına Dubeybe'nin öne çıkması halinde ise seçimi alıp alamayacağının yine tartışmalı olduğunu belirtti. Kar Kabileler Birliği'nin gücüne işaret etti:'Dubeybe ile Menfi yaptıkları ziyaretlerle Mısır ve BAE gibi ülkelere güvenceler verdiler'Mısır ve BAE gibi ülkelerin daha önce Hafter'in yanında görünürken, Dubeybe ile Menfi'nin yaptıkları ziyaretlerle bu ülkelere 'güvenceler' verdiklerini belirten Kar, bu anlamda Hafter'e desteklerinin zayıfladığı görüşünde. Libyalılar arasında artık savaşın ve bölünmenin bitmesi tartışmalarının çok arttığını belirten Kar, buna engel olarak ise İhvan ve Türkiye'nin göründüğünü dile getirdi:

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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