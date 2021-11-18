Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın

“Bu harcadığımız paralar, bizim kendi kişisel paralarımız değil. Eğer biz başkasının parasını harcıyorsak, o zaman çok daha dikkatli olmamız lazım. Kendi paramızı harcamayacağımız bir yere, vatandaşımızın parasını hiç harcanmamız lazım. Dolayısıyla bütün dünyada geçerli olan bir sistem var. Ortak akılla kenti yönetmek, şeffaf olmak, hesap vermek. Eğer ortak akılla kenti yönetecekseniz, hep söylediğim şudur, bazen bu sözüm eleştiriliyor da. ‘Çoğunluğun verdiği yanlış karar, bir kişinin verdiği doğru karardan daha önemli ve doğrudur’ diyorum. Çünkü ortak bir karardır. Ortak kararın sonucuna hep beraber katlanılır. Ama bir kişinin verdiği kararın sonucu, o kentte büyük harabiyet meydana geliyorsa; ulaşımda oluyor, başka konularda olabilir, o zaman, o bir kişi bütün şimşekleri üzerine çekiyor. Bu dönem ben hep şunu söylüyordum. Öyle bir kent konseyi kuralım ki, o kent konseyi benim bütün suçumu, günahımı üstüne alsın. Yani daha doğrusu, onlar bize önersin, ortak bir karar çıksın, bunu biz hayata geçirelim”