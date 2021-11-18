https://tr.sputniknews.com/20211118/meksika-turistik-otele-duzenlenen-saldiri-sonrasi-bolgeye-1500-asker-gonderme-karari-aldi-1050937492.html

Meksika, turistik otele düzenlenen saldırı sonrası bölgeye asker gönderme kararı aldı

Meksika, turistik otele düzenlenen saldırı sonrası bölgeye asker gönderme kararı aldı

Meksika'nın, 5 Kasım'da Quintana Roo eyaletindeki turistik bir otele yapılan silahlı saldırı nedeniyle bölgeye 1500 asker sevk edeceği bildirildi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T18:44+0300

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Meksika basınındaki habere göre, silahlı saldırganların ülkenin başlıca turizm kentlerinden Cancun'a saldırması üzerine yetkililer harekete geçti.Ulusal Savunma Bakanı General Cresencio Sandoval, düzenlediği basın toplantısında, bölgeye 1500 kişilik ulusal muhafız birliği gönderileceğini belirterek, "Bu askeri birlik, tüm turizm bölgesinin güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.Birliğin 1 Aralık'tan itibaren bölgeye konuşlanacağını bildiren Sandoval, benzer önlemlerin ülkenin diğer turistik yerlerinde de uygulanacağını kaydetti.Söz konusu olay, iki kamyonla Quintana Roo eyaletindeki turistik bir oteli basan saldırganlar, plajda bulunan 2 kişiyi öldürmüş, bir turisti de hafif yaralamıştı.Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını belirtmişti.

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