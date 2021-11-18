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https://tr.sputniknews.com/20211118/meksikada-gizli-bir-mezarda-65-ceset-bulundu-1050913983.html
Meksika'da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu
Meksika'da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu
Meksika'da gizli bir mezarda yapılan aramalar sonucunda 65 cesedin bulunduğu bildirildi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T04:14+0300
2021-11-18T04:14+0300
dünya
meksika
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Meksika basınında çıkan habere göre, Veracruz eyaletine bağlı Alvarado kentindeki gizli bir mezarda çok sayıda ceset tespit edildi.Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin toplamda 65 kişiye ait olduğu bilgisini paylaştı.Bölgede aramalara devam edileceği ve cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılacağı kaydedildi.Cesetlerin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero ve Sonora eyaletleri ülkede en çok gizli mezarın ortaya çıkarıldığı yerler olarak geçiyor.Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.
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meksika, toplu mezar

Meksika'da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu

04:14 18.11.2021
© AA / Daniel Cardenas Meksika'da seçim boykotu
Meksika'da seçim boykotu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA / Daniel Cardenas
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Meksika'da gizli bir mezarda yapılan aramalar sonucunda 65 cesedin bulunduğu bildirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, Veracruz eyaletine bağlı Alvarado kentindeki gizli bir mezarda çok sayıda ceset tespit edildi.
Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin toplamda 65 kişiye ait olduğu bilgisini paylaştı.
Bölgede aramalara devam edileceği ve cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılacağı kaydedildi.
Cesetlerin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.
İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero ve Sonora eyaletleri ülkede en çok gizli mezarın ortaya çıkarıldığı yerler olarak geçiyor.
Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.
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