Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:06+0300
2021-11-18T14:06+0300
2021-11-18T14:23+0300
ekonomi
faiz indirimi
merkez bankası
faiz oranları
faiz
şahap kavcıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_0:154:1200:829_1920x0_80_0_0_bb454049fc0a9714fba1ff37c6dba1e1.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir" denildi.Ayrıca, "Gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir" ifadesi de kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/dolar-1075-tlyi-gordu-1050913586.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_95:0:1200:829_1920x0_80_0_0_e4a664ef1b05bd79651a3d46d312b901.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
faiz indirimi, merkez bankası, faiz oranları, faiz, şahap kavcıoğlu
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi 14:06 18.11.2021 (güncellendi: 14:23 18.11.2021)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi)
100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "
Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir" denildi.
Ayrıca, "
Gelişmiş ülke merkez bankaları " ifadesi de kullanıldı. enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir