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https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-kaynaklari-kararin-gecikme-nedeni-teknik-sorun-1050934284.html
Merkez Bankası kaynakları: Kararın gecikme nedeni teknik sorun
Merkez Bankası kaynakları: Kararın gecikme nedeni teknik sorun
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması tartışma yarattı. Merkez Bankası kaynakları, gecikmenin tümüyle teknik... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T16:53+0300
2021-11-18T16:54+0300
merkez bankası
ekonomi
dolar
gecikme
faiz
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T24’den Barış Soydan'a konuşan Merkez Bankası kaynakları, faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanmasının sebebinin teknik sorun olduğunu söyledi. Habere göre kaynaklar, açıklamanın internet sitesine yüklenmesinde sorun yaşandığını ve bunun ilk kez gerçekleştiğini ifade etti. "Kararı kimse bilmez"Öte yandan Merkez Bankası’nın 14:05’te açıkladığı faiz kararı öncesinde dolar da yaşanan düşüş de tartışma doğurdu. Sabah saatlerinde dolar 10.50 TL'ye kadar geriledi. Sosyal medyada dile getirilen iddialar arasında, olası bir sabit tutma kararını önceden öğrenenlerin satışının düşüş yarattığı da bulunuyordu.Bu iddiaların aksine Merkez Bankası faizi piyasanın beklediği gibi 100 baz puan indirdi. Kaynaklar, son dönemde faiz kararının açıklanmasının hemen öncesinde kurda sert hareketler yaşandığını belirterek, “Kararı banka içinde hiç kimse son dakikaya kadar öğrenemez” dedi.Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından döviz kurlarında yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10.54'e kadar gerileyen dolar, 11 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü.
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merkez bankası, dolar, gecikme, faiz

Merkez Bankası kaynakları: Kararın gecikme nedeni teknik sorun

16:53 18.11.2021 (güncellendi: 16:54 18.11.2021)
© REUTERS / Umit Bektas/File PhotoMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması tartışma yarattı. Merkez Bankası kaynakları, gecikmenin tümüyle teknik sorundan kaynaklandığını ifade etti.
T24’den Barış Soydan'a konuşan Merkez Bankası kaynakları, faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanmasının sebebinin teknik sorun olduğunu söyledi.
Habere göre kaynaklar, açıklamanın internet sitesine yüklenmesinde sorun yaşandığını ve bunun ilk kez gerçekleştiğini ifade etti.

"Kararı kimse bilmez"

Öte yandan Merkez Bankası’nın 14:05’te açıkladığı faiz kararı öncesinde dolar da yaşanan düşüş de tartışma doğurdu. Sabah saatlerinde dolar 10.50 TL'ye kadar geriledi. Sosyal medyada dile getirilen iddialar arasında, olası bir sabit tutma kararını önceden öğrenenlerin satışının düşüş yarattığı da bulunuyordu.
Bu iddiaların aksine Merkez Bankası faizi piyasanın beklediği gibi 100 baz puan indirdi. Kaynaklar, son dönemde faiz kararının açıklanmasının hemen öncesinde kurda sert hareketler yaşandığını belirterek, “Kararı banka içinde hiç kimse son dakikaya kadar öğrenemez” dedi.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından döviz kurlarında yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10.54'e kadar gerileyen dolar, 11 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü.
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