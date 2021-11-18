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https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-net-rezervleri-32-milyar-dolar-azaldi-1050930202.html
Merkez Bankası net rezervleri 3.2 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası net rezervleri 3.2 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Kasım haftasında 2 milyar 247 milyon dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolara yükseldi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T15:32+0300
2021-11-18T15:32+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
tcmb
düşüş
döviz
artış
rezerv
128 milyar dolar
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Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.TCMB toplam rezervleri 12 Kasım haftasında 2 milyar 247 milyon dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 906 milyon dolar artışla 86 milyar 696 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Kasım'da 85 milyar 790 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri ise geçtiğimiz haftaya göre 3 milyar 246 milyon dolar düşüş gösterdi.Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 31 milyar 854 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 12 Kasım ile sona eren haftada 28 milyar 608 milyon dolara geldi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 341 milyon dolar artarak 39 milyar 654 milyon dolardan 40 milyar 995 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 247 milyon dolar artışla 125 milyar 444 milyon dolardan 127 milyar 691 milyon dolara çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, tcmb, düşüş, döviz, artış, rezerv, 128 milyar dolar

Merkez Bankası net rezervleri 3.2 milyar dolar azaldı

15:32 18.11.2021
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Rick Wilking
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Kasım haftasında 2 milyar 247 milyon dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolara yükseldi. Geçtiğimiz hafta 31 milyar 854 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise 12 Kasım ile sona eren haftada 28 milyar 608 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
TCMB toplam rezervleri 12 Kasım haftasında 2 milyar 247 milyon dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 906 milyon dolar artışla 86 milyar 696 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Kasım'da 85 milyar 790 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri ise geçtiğimiz haftaya göre 3 milyar 246 milyon dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 31 milyar 854 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 12 Kasım ile sona eren haftada 28 milyar 608 milyon dolara geldi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 341 milyon dolar artarak 39 milyar 654 milyon dolardan 40 milyar 995 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 247 milyon dolar artışla 125 milyar 444 milyon dolardan 127 milyar 691 milyon dolara çıktı.
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